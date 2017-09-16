水劫肆虐 一片狼藉 韩江总动员洗校园 北马新闻

在各方的鼎力协助下，韩江小学的善后工作未到中午已进行得“七七八八”，众人开心拿起打扫工具合影。

马国辉与同事们清洗地面的泥水。

退休教师也帮忙清理礼堂。

（槟城16日讯）豪雨来袭，不少校园都逃不过水劫！其中最为严重的是韩江三校的底层的水位及膝，雨过天晴后，三校校园一片狼藉。今早，三校各别集合各方的力量，全面展开大扫除，为把校园“洗白白”，周一将如期开课。

三校师生们从昨日傍晚已各自进行了首轮清洗工作，今日早上教职员、学生、家长、校友、义工等人也纷纷出力，将橱柜与教材移出到室外、清洗布满泥浆的地面等。

陈国平：排水系统不足应付雨量

韩江三校董事会执行顾问丹斯里陈国平局绅指出，逢大雨必灾是韩江向来面对的问题，因此该会已于早前安置了排水系统；然而，这系统仍无法应付如此大的雨量。

“中学礼堂都淹了2、3寸高！我们计划将提升现有的系统，让其能排水量更佳的效果。”

虽然韩江学院已增建石墩，防止积水淹入室内，不过，昨天的豪雨淹得比石墩高出至少3倍。

马国辉：水患来得太突然

韩江学院院长马国辉博士受访时直呼该场水患来得太突然，并亲眼看见水位在5分钟内急速增高，太恐怖了。

他说，韩院底层的办公室、电视台、文化馆、健身室等都惨遭淹水，许多物品损坏，损失惨重。

“这些新买的健身器材才刚送到不到一星期，全部都进水，还不确定能不能运作。”

江美俐：周一可如期上课

至于忙于协调灾后清洗工作的韩江中学校长江美俐指出，在学生和家长的配合下，相信清洗工作预计可在今天内完成，周一也会如期上课。

此外，该校有不少用具、教材、家具都因水灾而损坏，也有许多教师的轿车因浸在水中，无法启动。

另外，鉴于曾发生淹水事件，韩江小学已提高了警觉，在灾前做好对策，尽量把物品都置于高处、添购许多可扫水的拖把，同时获得升旗山义务消防拯救队及一批义工的协助，加快进展，未到中午已完成大部分善后工作。

该校家教协会主席林跃腾提及，该批为数10人的义工是昨天到感恩之家协助的义工，加上校友、义务消防队、家长、学生和教职员的协助下，减轻了该校庞大的工作量。韩小校长李凤珠也在随后颁赠纪念品予升旗山义务消防拯救队代表高淑敏。

修道院空地变泳池 退休教师回校善后

另一边厢，不常面对水宅问题的柑仔园修道院国民型华文中学及小学，也受水灾影响，水位同样及膝，宽阔的校园空地几乎变成游泳池！

该校校长叶贵燕受访时说，由于周一是小六评估考试（UPSR），因此当前首要清理的是考场（礼堂）。

“不过，因今日是公共假期，因此并没有特别召集师生回校进行善后工作，主要由学校员工处理。”

“这是校园第三次发生水灾，所幸影响不大，只有部分地方，如储藏室等有物品被浸在水里。”她带领记者巡视校园时，也喜见一名退休教师前来帮忙。