财物虽垫高水位更高 居民无奈家财泡汤 北马新闻

（槟城16日讯）人算不如天算，天德园居民纵然已在豪雨不断时，做好准备把家里财物垫高数尺以面对闪电水灾，岂料后来的水灾水位远高于此，令民众只能眼睁睁看着家财泡水。

槟州在周五经历连续豪雨后，造成全槟上百处地区遭淹没，导致多处交通瘫痪、土崩、部分学校被迫停课等问题。其中位于亚依淡新市镇低洼处的天德园居民，纵然已事先准备面对水灾，但仍遭水灾淹坏家里财物，让他们大叹无奈。

罗联苏（43岁）表示，这是他在当地居住20年来淹得最高的一次。由于当地算是水灾黑区，因此他在事前已经把家里的财物垫高数尺，岂料后来水位几乎淹到胸口处，导致家里大部分财物都泡在水里。

他指出，这次淹水超出了居民的预算，因此就算有关当局事先有通知也没用，居民们只能大叹倒霉。不过，相对其他邻居因为淹水而使得无法逃生的宠物不幸溺毙，养鸟的他还能把鸟笼挂在屋顶，所幸避过一劫。

林伟斌：损失暂无法估计

自小在当地居住的林伟斌（35岁）表示，只能看着家里财物泡水，家里东西都因此坏得七七八八，损失暂时无法估计。

记者询及水灾当时为何仍留在家里而不避难时，他表示当时没有想到要离开，毕竟当地年轻人不多，因此便留下协助其他居民，如一些年迈的居民。

“我希望州政府可以加强治水工程，以避免类似的情形再次发生。”

许清山：水位超出预期

78岁居民许清山表示，当时因为水位超出了预期，淹到超过胸口部位，因此使得家里很多东西都因此泡水，让他损失了数千令吉。

他说，由于子女都在其它地方工作，因此当时只有他和老伴在家，不过所幸并没有发生任何意外。

黄汉伟：提供灾户食物援助

亚依淡州议员黄汉伟亦在周六到各个灾区巡视，并提供天德园80户受灾户食物援助，减轻受灾户负担。

他表示，由于天德园是亚依淡新市镇一带的低洼区，导致此次灾情特别严重。他在探访时也为居民提供了食物援助，同时表示市政厅也派人到场协助清洁工作。

此外，他也透露，亚依淡水坝一带因发生土崩及树倒事件，导致当地交通受阻，他已要求有关当局尽快处理，并呼吁民众在接下来数日不要使用该路段。

他也希望有关当局，可尽快完成提升槟榔河的治水工程，以解决槟榔河、弄浪河、亚依淡河一带的淹水问题。