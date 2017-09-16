杨辉伟：加保特别危险事故险 水灾抛锚可索偿 北马新闻

（槟城16日讯）保险公司财务规划杨辉伟坦言，尽管较少人会为车子额外加保“特别危险事故”(Special Perils）保单，但如果有天不幸碰上天灾事故，此保单就可派上用场。

随着昨日的一场长命豪雨导致槟州多地陷入水困中，大量雨水淹至民宅，马路上更是可见许多车辆因遭水淹至而抛锚。

不过，普遍上许多车主都会认为，因水灾而导致车子出事多数不获索偿，不过其实车险内具有另项名为“特别危险事故”（Special Perils)附加保单，而主要是针对天灾意外事故，当中包括土崩、路陷及水灾等。

保险公司财务规划员杨辉伟在接受本报记者电访时表示，“特别危险事故”保单的计算法为，依据当时的车价来计算。

他解释道，所谓的特别危险事故所指的就是天灾，如昨天槟城所发生的大水灾也算其一，而保险公司将会依据判断其赔偿额度。

他指出，只要以“特别危险事故”保单来索偿，那也会影响车主的“无索偿折扣”（NCD）。

仅少数车主愿意加保

此外，他也坦言，尽管他每次都会询问顾客是否愿意额外加保，不过其顾客群里也只有1至2%的车主愿意。