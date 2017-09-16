耗资1亿元2020年竣工 慈济国际学校动土 国内新闻

张盛闻（左4）为吉隆坡慈济国际学校主持动土礼。左起简慈露、德渊法师、德勷法师、尹新垣及蔡炳坤。

吉隆坡慈济国际学校模型由慈济志工抬进动土礼现场，并让出席者了解吉隆坡慈济国际学校竣工后的面貌。

气势磅礴的钟鼓为吉隆坡慈济国际学校动土礼揭开序幕。

（吉隆坡16日讯）慈济国际学校正式落足吉隆坡，惟建校基金仍不足，大马慈济教育基金会呼吁大众捐款，让慈济的“爱”与“善”教育理念能够普及。

吉隆坡慈济国际学校今日正式动土，预计第一期工程将于2020年1月竣工，然而整个工程预计耗资1亿令吉，大马慈济教育基金会冀善士能够爱心捐献，协助该基金会打造这一所教育学堂。

大马慈济教育基金会执行长简慈露指出，吉隆坡慈济国际学校是通过众人爱心与期望打造出来的教育殿堂，以便让慈济的教育能够走向普及化。

她说，教育志业是慈济四大志业之一，慈济的教育并非“标新立异”，而是希望在现今社会人生价值观模糊不清的纷乱时代，塑造教育的典范，带动未来社会教育的正确理念，培育出有理想、有品格的下一代。

简慈露今早是在吉隆坡慈济国际学校动土礼后，向媒体这么表示。她提及，其实吉隆坡慈济国际学校的办学因缘是来于2007年开始，即在吉隆坡设立慈济大爱幼儿园。

“随着大爱幼儿园设立后，家长们都期待慈济能够有一个更完善的教育体系，可将幼儿教育延伸到小学、中学，乃至大学，因此才会有今日的吉隆坡慈济国际学校的诞生。”

课程以剑桥国际普通学校考试为主

另一方面，台湾慈济教育基金会执行长蔡炳坤则表示，吉隆坡慈济国际学校的课程内容以国际认可的剑桥国际普通学校考试（IGCSE）为主，以慈济人文教育课程为辅，采中、英文双语教学，附加马来文科，以加强马来西亚学生对三语掌握的能力。

他说，尽管吉隆坡慈济国际学校并非以营利为目的，然而为求能健全地永续经营，因此该校将会合理收取费用，以维持学校的运作，惟学费肯定会比一般国际学校来得低。

较早前，教育部副部长拿督张盛闻在为吉隆坡慈济国际学校进行动土时，也感谢大马慈济对我国各种意外事故发生时，所给予第一时间的关心，尤其是上周六（9日）在森美兰州芙蓉公市发生火灾后，大马慈济就在第一时间前往援助。

吉隆坡慈济国际学校今日正式动工，惟预计首阶段工程需耗资1亿令吉，因此大马慈济教育基金会呼吁爱心大众能够捐款，捐款方式包括通过支票，支票需注明“Yayasan Pendidikan Tzu Chi Malaysia”，或是通过银行汇款，银行户头是“Maybank 5624 9610 4972”，或直接致电大马慈济教育基金会 03-6256 3800 了解捐款详情。

出席这场动土礼的包括驻马来西亚台北经济文化办事处公使尹新垣、代表慈济基金会创办人证严上人出席的台湾慈济静思精舍德勷法师与德渊法师、大马厂商公会主席丹斯里林伟才、成功集团创办人丹斯里陈志远、富贵集团创办人丹斯里邝汉光、大马彩公益金主席丹斯里蔡傌友及大马慈济基金会雪隆分会副执行长苏祈逢等。

获教育部批核“国际学校”办校认证

吉隆坡慈济国际学校坐落于蒲种金銮镇第9区（Puchong Bandar Kinrara 9）与武吉加里尔之间，校内面积达7.67英亩，是于2015年12月2日获得政府所批准的建校用地。接着，2016年3月18日，吉隆坡慈济国际学校正式获得教育部批核的“国际学校”办校认证。

根据吉隆坡慈济国际学校模型，该校拥有完善的学习功能空间，亦设有幼儿园、中小学与大学先修班，提供完善的教育体系。吉隆坡慈济国际学校预计2020年1月正式开课，第一年将开办幼儿园、小学1至3年级，以及中学7至8年级。至于其他年级（从小学到大学先修班）则将依收生情况逐年开班，招收学生。