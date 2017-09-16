廖中莱吁华裔提供意见 让声音入预算案内 国内新闻

（吉隆坡16日讯）随着《2018年财政预算案》将于下个月由首相提呈至国会，马华总会长拿督斯里廖中莱呼吁国内华裔提供各项意见，以让华裔的声音能够出现在这份财案内。

他指出，政府已经择定于下个月提呈明年的财案，而首相拿督斯里纳吉已公开广收民意，以拟定财案内容，因此华裔应提供意见，与其他族群一齐来引领国家的未来方向。

廖中莱也是交通部长，他今午是在马华大厦三春礼堂为《马来西亚纪录大全商企版》进行推介时，如是指出。

他也提及，尽管首相纳吉日前访问美国，并获得美国对于我国反恐工作的肯定，但却遭到有心人士对纳吉的访美行程“借题发挥”，惟他认为这些言论旨在打击国阵，国阵不会因这些言论而畏惧，反之会积极为大马人民打造一个更美好的未来。

“这些有心人士除了对首相访美行程‘借题发挥’，也对一些让我国迈向先进国的大型计划项目存在不信任，包括与中国合作的东海岸铁路计划。”

“无论如何，我要告诉国人我国与中国合作，旨在打造一个美好未来，中国的经验与技术都是我国发展中需要的重要元素。”

另一方面，廖中莱也提及，我国今年首两个季度的经济成长率取得了5.6%与5.8%的成长，预估接下来的经济成长仍会保持5%以上，这说明了全民皆团结一致地发展国家，而政府实施有效的政策，也取得了这样的佳绩。

“政府具有远见，也有心治理国家，因此有心人士指我国是失败国，都是子虚乌有的指控。”

大马纪录大全推出中文商企版

为了以中文记载我国多项指标性商企战绩、卓越运动将才名人录及为本地圈做出贡献的表演艺术工作者的纪录，大马纪录大全今日正式推出《马来西亚纪录大全商企版》，通过200版精辟细致的辉煌人物专访内容，充分表扬了大马商界各领域翘楚，让全民见证华裔菁英如何汇聚力量，照亮国家与各个角落。

该书首席营运长黄子宁在推介该大全时指出，其制作团队非常重视原创内容与设计含义，因此纪录在大全的每一位人物都拥有自己的个人肖像封面，同时印有其专属的送书赠言，让限量发行的《马来西亚纪录大全商企版》更显珍贵。

“不但如此，透过现代高科技印刷技术，每一本封面上的‘商企版’字样都隐藏着不同齿轮图形，寓意大马商业界异中求同，如果能汇聚各方力量，凝固实力，必定能与全球时代经济共存共荣。”

她也透露，为了结合新科技，该书也推出了手机应用程式，只要使用手机扫描该大全内的二维码，读者就能够看到每一位人物以3D立体影像及动态形式出现在眼前。

该书之辉煌人物专访，一共邀请40名本地各领域商业翘楚进行深度访问，让读者了解创业、守业及创新思维的真挚故事，该书已在各大书局上市，有兴趣的民众可前往购买。

出席推介礼的包括财政部副部长兼马华副总会长拿督李志亮、《马来西亚纪录大全》创办人丹斯里黄罕荣、首席营运长黄枫伟及首席执行长拿督赵文耀等。