丹绒道光设国际学校 使槟成教育旅游中心 北马新闻

（槟城16日讯）槟州首席部长林冠英宣布，槟州政府、英国斯托尼赫斯特学院（Stonyhurst college）和拉萨尔亚洲伙伴国际学校（LAPIS）正式签署合约，在丹绒道光设立“斯托尼赫斯特学院槟城国际学校”（Stonyhurst Penang International School），以把槟城打造成为教育旅游中心。

林冠英指出，这间国际学校将设立在丹绒槟榔市Lot 705地段的州政府地段内，这约4.336英亩，由东家集团填海的地段，是靠近海峡岸广场。他说，公开招标的征求建议书于2013年3月份开放，并由拉萨尔亚洲伙伴国际学校获得。

他指出，拉萨尔亚洲伙伴国际学校将与英国一所历史悠久的斯托尼赫斯特学院合伙，在槟城丹绒道光设立“斯托尼赫斯特学院槟城国际学校”，希望能在2021年开放。他强调，州政府签署这项合约，除了打造槟城成为教育旅游中心外，也提供本地学生就读机会和吸引外地学生前来。

这所学校将能容纳逾1200名学生，并提供4年奖学金予表现优异的槟城学生。他补充，这是透过官民合作伙伴关系（PPP）进行，即由州政府提供地段，而拉萨尔亚洲伙伴国际学校提供资金和专才。这计划预计将耗资8300万令吉，由拉萨尔亚洲伙伴国际学校承担。

他重申，槟州政府与拉萨尔亚洲伙伴国际学校签署60年合约，即30年+30年，同时，拉萨尔亚洲伙伴国际学校将支付额外100万令吉予首长机关。他指出，在获得开工准证或从今日算起的第三年就必须要交付租赁费用。这租金将每5年重新检讨，并调整不超过20%。他是于周五在上述签署仪式上，如此指出。

在该签署仪式上，槟州财政司拿督莎鲁代表州政府与斯托尼赫斯特学院校长约翰、拉萨尔亚洲伙伴国际学校首席执行员孙明福和董事董志兴签署合约，并由林冠英见证。