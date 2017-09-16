北海斗母宫电音三太子 将赴新参与神庙庆典 北马新闻

(北海16日讯)北海斗母宫电音三太子首次率团海外，将于23日出发至邻国新加坡，参与享誉亚洲一连五天的新加坡韭菜芭城隍庙百年庆典。

该团领队黄国荣说，这是该团自成立以来，首次受邀到国外参演，他希望能够借此机会与更多团体交流，为弘扬中华文化尽一份力。

他透露，该团此次将出动5尊电音三太子及15名团员，到有关庆典交流，并于24日当天与游行队伍一起环绕当地各个站点，进行电音三太子表演。

他是在记者会上向记者这么指出。

为了能够更好的发挥水准，该团在半年前就已开始紧锣密鼓地进行训练，希望能把这项文化发扬光大。

该宫总务曾河桦指出，有关庆典是一个国际性的文化节庆，除了亚洲各国参与外，甚至远至欧美国家的团体都会派员参与。

他称，该团在年前的表演在网上直播后，被有关团体所看见，所以特邀他们到场表演。

他对于受邀演出感到荣幸，证明了该宫的电音三太子一众团员的努力已经受到承认。

他希望团员们能够更加努力，以最好的状态出征盛典，让大家能够看到最好的表演。