直辖区部培训逾千障友 自立更生赚取收入 国内新闻

（布城16日讯）联邦直辖区部正为1300名障友提供培训，以让他们能够自立更生和通过自身的能力赚取收入。

该部部长拿督斯里东姑安南指出，这项专门的计划是在东运会之前推介，并在位于首都的一座国民服务中心展开为期两个月的培训。

“在这项计划下，我们与社会福利局和联邦直辖区伊斯兰教理事会展开紧密合作，以教育和培训他们自立更生、自重，以及灌输他们不要太过奢望获得援助过活的意识。

“我们获得良好的反应，基于此，我们计划举行更多类似的计划，以让有关群体继续获得协助，尤其是给予他们自立更生的信心。”

东姑安南今日为障友竞跑活动主持起跑仪式后，对记者这么说。

他说，他有信心，通过这项计划，上述的30%学员可自立更生，以及在超市、餐馆和服装店等地点，找到适合的工作。

“除了灌输不要依赖援助的意识，我们也将为他们寻找工作机会，以确保他们自立更生，这也是他们所参与的这项计划的内容。”

他也说，政府尤其是联邦直辖区部一直关注和重视障友的权益，包括提供资金推行社区康复中心。

他指出，目前布城和吉隆坡已有12家康复中心，学员人数为501名，另有87名督导和工作人员。