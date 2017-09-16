伦敦又恐袭 车厢爆炸22伤 国际新闻

(伦敦15日综合电)恐怖主义再次笼罩英伦，英国伦敦南部一列地铁于当地时间周五上午驶进帕森斯格林站时，一车厢突传出爆炸并冒出火球，导致最少22人受伤。

英国警方将事件定性为恐袭，目前暂未有人被捕，亦未有组织承认责任。首相特丽莎梅随后也召开紧急安全会议应对事件。

事发于当地时间上午约8时20分，一列前往帕森斯格林站的区域线列车车尾厢突然发生爆炸。美国有线电视新闻网络(CNN)引述消息报道，爆炸装置设有计时器，意味施袭者想造成更大的破坏。

爆炸的白色塑料桶由一个超市塑料袋盛载，并露出电线，车厢未见严重损毁。警方及消防封锁现场，并协助253名乘客疏散，当局宣布来往伯爵宫及温布顿列车服务暂停。

警方表示，列车上的是土制炸弹(IED)，事发时炸弹并未完全引爆。

此外，据事发现场乘客指出，火球在车厢内燃烧，开门后大家立刻冲出了车厢，到处都有尖叫声和哭喊声。有一名女乘客由头到脚趾被烧伤，由担架送上救护车；另有一名男子遭烧至焦头烂额。

目击者也表示，疏散期间场面混乱，乘客慌忙大叫，一度出现人踩人。“帕森斯格林站不是大站，只有2个出口，但有百多人不顾后果，从月台向站内楼梯向下跳”。

与此同时，英国国防部反恐部门前主管称查普曼指出，列车上的爆炸装置不像“伊斯兰国”(IS)常用的TATP装置，反而更似2013年美国波士顿马拉松爆炸中的压力煲。

英国在今年上半年已先后3次遭受大型恐怖袭击。