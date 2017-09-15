提升私人宗教学校 纳吉宣布拨款3000万 国内新闻

（吉隆坡15日讯）首相拿督斯里纳吉宣布，拨出3000万令吉，作为为全国所有私人宗教学校进行提升工程的费用。

他说，这也反驳了一部分人指政府没有提供协助的指控。

他遗憾此事的发生，他说，这批学生与宗教教师，原本每个周五都会去他的私邸进行祈祷活动。

他说，他被告知原本这场火灾可以避免，但是因为曾装修，以至逃生门只有一个出口。

他补充，原本这个宗教学校将在几天内搬到新的地点，但不幸发生此事。

他说，包括政府、巫统与他本身，都会协助这批学生与宗教学校。

他与夫人拿汀斯里罗斯玛，在全国总警长丹斯里弗兹的陪同下，于晚上10点抵达现场。他较后召开记者会时，这样表示。

国家元首苏丹莫哈末五世陛下于晚上10时20分，抵达火灾现场，并在10时45分离开。

纳吉说，当局也会协助在这宗“夺命无情火”事件中，分别在火灾中丧失孩子、伤者与事发后遭到精神焦虑创伤者。

他说，下周二由副首相拿督斯里阿末扎希主持的会议，会探讨全国宗教学校，是否符合消防及拯救局的标准。

他指出，警方已告诉他事发情况，至于起火肇因，由警方与消拯局调查。