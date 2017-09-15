Setia Green 发展商须设防护坡 林冠英：山泥坍塌不应重演 北马新闻

（槟城15日讯）槟州首长林冠英要求Setia Green发展商必须为该区山坡设立防护坡，同时嘱咐槟岛市政厅工程部积极监督及跟进，以确保山泥坍塌现象不再重演。

周五凌晨长命雨，导致新港Setia Green住宅区部分防护坡于上午9时许发生坍塌，山泥倾泻而下，滚滚黄泥水侵入多家住屋，居民一片叫苦。林冠英也于周五傍晚，到该住宅区慰问当地居民。住户们向首长投诉，过去几次风雨，当地都发生零星山泥倾泻现象。虽然居民多次向发展商反映却不受理，而且防护坡也做得不完善。

针对这次的防护坡坍塌事件，有关发展商总经理黄汉祥解释，这次因为雨水来得太多、太急，以致上午9时许冲毁了部分防护坡及渠道，才导致坍塌事件发生。所幸，这起事件没造成人命伤亡，该区约有150个排屋单位。无论如何，黄汉祥承诺一个月内修好防护坡，并在雨停之后，清理倾泻而下的山泥，让车辆顺畅川行住宅区道路。

林冠英则要求发展商必须为该区山坡设立完整的防护坡，以期许将坍塌风险减到最低。在场陪同首长巡视者，包括槟岛市政厅秘书尤端祥、垄尾州议员杨顺兴等人。

林冠英一行人，于较早前于周五下午分别巡视发林爱多利公寓及垄尾绿园组屋旁山泥倾泻而下的地段，并要求发展商尽快整修防水渠道。

槟岛市政厅工程部顾问陈耀明说，有关当局将给这两个组屋单位的发展商6个月时间，整修山坡渠道或加盖储水槽。他说，垄尾绿园组屋方面，他建议发展商在山坡渠道旁加盖2米至3米高的围墙，以避免过强的雨水和山水不会流出渠道，倒灌进马路及公寓。

随同者包括，垄尾区州议员杨顺兴、斯里德里玛州议员雷尔、日落洞区国会议员蓝卡巴及杨顺兴助理纪日升等。