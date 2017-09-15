泥水往校内急流 韩中生高处避难 北马新闻

（槟城15日讯）槟威两暴雨成灾，不少学校都无法正常开课，其中韩江中学受到较严重影响，水淹深度一度高过膝盖，校方需紧急疏离学生到高处避难。

江美俐：脸书上宣布停课

韩江校长江美俐受询时表示，校方已于早上9时水位开始高涨时，就在该校的脸书专页上宣布停课，并将校内的学生们全部疏散到二楼，但所幸当天该校没有任何考试，不过该校原本在当天举办的庆功宴必须取消。

由于该校处于低洼地区，泥水一直往校内急流，相当危险。为了学生安全，校方不允许学生们亲自离开校园，同时允许学生们通过手机和网络向家属报平安，同时呼吁家属不需急着前来带孩子。

出动四轮驱动车载韩小生

另一方面，在毗邻的韩小也一样受到牵连，但由于该校处于的地段比较高，情况没那么严重。根据一名该校教师告知，在淹水后，校方无法继续教学，惟有联络学生家长们前来带孩子回家，同时取消当天的下午班。校方为了确保学生不须横过淹水地区，也出动一辆四轮驱动车来载送学生过洪水灾区，把孩子们送到在校门前，让等待的家长们接载。

中国学生称入读以来 遇槟大水灾最惊讶

韩江中学中国籍学生杨诗思说，这是她来槟城读书1年来，遇到最让他惊呀的事。因为校园淹水，水位不断上升，老师叫他们疏散，她和同学们几乎是“游水”离开学校，到附近安全的地方。

她说，她在中国时曾经历过被雪淹，这次在槟城则是遇到大水灾。

15岁的杨诗思开玩笑说：“经历了雪灾水灾，我的人生可以说算圆满了。”