水淹过膝 安全起见 麦曼珍国中小学停课 北马新闻

(北海15日讯）周五清晨一场突如其来的大雨，让北海多个地区变成一片“汪洋”，麦曼珍国民中学及国民小学因而停课。

由于该校水灾严重，几乎全校建筑的底层，包括课室、礼堂、食堂等都淹水，水位甚至一度到达大腿处，校方为了学生安全着想，停课一天。

据悉，该校地势太低常淹水，每当碰上豪雨，势必一雨成灾，然而位于对面一带的麦曼珍华小则不受到影响，照常上课。

林峰成：沟渠垃圾加剧水患

槟州工程、基本设施及交通委员会主席林峰成前往灾区巡视时，呼吁人民勿要把垃圾丢入水沟，否则最终受苦的还是人民。

他说，市政局的清洁工人平均每两日就会前往住宅区清理垃圾，然而市内的沟渠中依旧有着许多垃圾处理不尽，而这一些垃圾每每就加剧了水患的情况。

他以光华学校后方的水沟为例，今早就因为垃圾问题而呈现了堵塞情况，市政局在接获投报后，急忙赶来清理沟渠中的垃圾。

他庆幸位于峇眼的水泵有在正常运作，才使得水患问题没再度扩大。

北海多区住宅遭殃 路模糊车入沟树倒

北海清晨5时开始下起一场豪雨，造成许多低洼住宅区发生水灾，估计13单位房屋及许多乡区屋子被雨水入侵，水深约半尺。

受影响地区为北海国花园、麦曼珍、新园、峇东埔路、峇眼达南、甘榜士加玛、峇眼亚占及峇眼惹玛区等。

甘榜新峇区社委会主席洪铷鸿位于乡村内的屋子也遭殃，全间锌板屋也进水，从客厅到屋后厨房及房间都进水约半尺。

于此同时，峇东埔路段周五上午也因豪雨模糊了路况，导致一辆汽车驶入沟渠，同时路旁一棵树也被狂风吹倒了，市政局在接获有关投报后，已即刻前往该路段进行处理。