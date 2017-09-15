佳日星：槟廉价及中廉屋 一马维修金申请皆不获批 北马新闻

（槟城15日讯）槟州房屋委员会主席佳日星透露，从2016年至今，槟州廉价及中廉价组屋申请一马维修基金都是“吃零”！

他强调，这也等于槟州廉价及中廉价组屋于上述时期申请一马维修基金，没有任何一项获得批准。

他说，记录中，自2013年至今，共有76项廉价及中廉价组屋计划通过槟岛市政厅申请一马维修基金，以及另78项廉价及中廉价组屋计划通过威省市政局申请有关维修基金，结果，在槟岛，只有17项计划申请获得批准，以及在威省，更只有11项计划申请获得批准。

他补充，但由首相署执行及协调单位分发的小册子中，却列出于2012年至2016年之间，槟州共有59项一马维修基金申请获得批准。

他透露，他已指示槟岛市政厅及威省市政局正式致函首相署执行及协调单位，要求有关单位说明及澄清。

他解释，这是因为如果也有其它廉价及中廉价组屋申请一马维修基金获得批准，槟州政府也考虑给予援助，以及通过槟州快乐房屋基金给予援助，以减轻居民的负担。

他说，通常所有的廉价及中廉价组屋都是通过槟岛市政厅或威省市政局提出申请。

他重申，廉价及中廉价组屋都可申请一马基金，以进行维修工作，廉价组屋可获高达90%援助，中廉价组屋则可获70%援助，但在槟州，居民必须承担的10%及30%，则在通过申请快乐房屋基金下，居民分文也不需要承担。