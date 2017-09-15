首相抵英拜会特丽莎梅 马英友谊更牢固 国际新闻

（伦敦15日讯）首相拿督斯里纳吉访英国，冀马英关系进一步强化。

首相拿督斯里纳吉结束在美国华盛顿3天的国事访问后，便马不停蹄地飞抵英国，并前往唐宁街10号的英国首相办公室拜会英国首相特丽莎梅。

纳吉是于昨日下午5时抵达唐宁街10号，与英国首相特丽莎梅会面长达40分钟。特丽莎梅在接待纳吉的到访后表示，适逢马来西亚独立60周年之际，英国希望能够继续维持并加强与马来西亚之间的关系。

纳吉在会见特丽莎梅后也强调，在这60年来，我国与英国都保持友好关系，尽管后来英国决定脱离欧盟，但我国不会因此与英国疏远，反之马英友谊会更加牢固。

“马来西亚处于优越及策略性的地理位置，与穆斯林世界和中国都保持非常友好的关系。”

纳吉披露，英国与我国在对于反恐课题的立场一致，即决心打击恐怖和极端主义，而纳吉也代表大马政府向近期在英国发生恐怖袭击的罹难者家属给予慰问。

“由于现今有太多借伊斯兰教之名，行暴力之实的组织，因此马来西亚已经准备好分享知识和经验。”

另一方面，纳吉也向特丽莎梅提及缅甸正发生的罗兴亚人遭种族清洗事件，马英两国皆同意国际社会应共同找出解决方案，以解除这项影响全世界的危机。

纳吉重申，马来西亚与英国已经是老伙伴，并建立了深厚的友谊，他和特丽莎梅都期待着两国能够为各自的人民创造一个繁荣及美好的未来。