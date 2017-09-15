教长建议成立委员会 监督全国宗教学校 北马新闻

（亚罗士打15日讯）教育部长拿督斯里玛兹尔建议在联邦政府成立一个委员会以进行有需的商讨，以便能监督全国各州宗教学校。

要有各州政府代表

他说，这委员会里必须要有州政府代表，其因是现今宗教学校是在州政府管辖之下。

他说，据所了解一切有关宗教学校的管理及注册事务方面都是在州政府权限，因各州统治者都是各州的伊斯兰领袖，所以在联邦政府是有必要设立一个委员会以商讨此事项，或许这样宗教学校能以安全因素为由，直接向州政府或联邦政府进行注册。

针对吉隆坡拿督克拉末宗教学校宿舍发生夺命无情火及造成23人死亡事件，他也向罹难者家属致哀，并给予深切慰问。

他是于周五在吉北瓜拉尼浪玛拉工艺学院为巴东得腊区人民连线机制（JR & JR PLUS）汇报会主持闭幕后，在记者会上如此表示。

另一方面，针对首相官访美国之行，受到反对党攻击批评，玛兹尔回应表示首相是受到美国政府邀请之下而进行官访，官访期间双方有进行会议，CNN有进行报导，这就是证据。

出席者包括吉打州行政议员拿督峇鲁希山等。