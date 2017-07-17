受连串不利因素冲击 综指年杪目标1790点 经济新闻

（吉隆坡17日讯）大华继显（马）研究行预计，今年下半年富时吉隆坡综合指数将在不利的宏观环境下受到抑制。这些负面因素包括大马政府债券赎回日期届满后胥视外国持有者动向、原油价格低迷和美国利率不明朗等情况。

该研究行在其策略报告中说，今年将会举行大选的预期经已降温。

它称：“虽然我们提倡采取较为防御性的策略，但是我们仍然预计选定的相关概念股将会获得丰厚的回报，主要是政府持续推行大型基础设施、来自中国的外国直接投资（FDI）不断增加、电气电子（E＆E）产品出口继续上升、企业并购交易陆续出现和电子商务普及化。”

大华继显研究行指出，虽然上半年综指已上涨了7.4%，不过现在我们认为市场经已进入一个反映适度宏观逆风的低迷时期。

此外，在下半年大选的预期有所减弱下，加上大马的企业盈利不太可能会出现惊喜，因此大马股市料不会有较大的上涨空间。

“我们设定吉隆坡综合指数的年终目标是1790点。”

在2018年，旅游主题股也可能获得吸引力，因为云顶大马（GENM，4715，贸易服务组）的21世纪主题公园在明年次季开幕。

“所谓采取更具防御性的策略，就是应该购入一些落后大市，以及拥有健全资本管理的公司股票。”

该研究行表示：“我们的首选股包括重量股丰隆银行（HLBANK，5819，金融组）、戴乐集团（DIALOG，7277，贸易服务组）、金务大（GAMUDA，5398，建筑组）与国家能源（TENAGA，5347，贸易服务组）。而中小型股方面，则有普米阿玛达（ARMADA，5210，贸易服务组）、怡克伟士（EKOVEST，8877，建筑组）、东益电子（GTRONIC，7022，科技组）、谦工业（HUMEIND，5000，工业产品组）和威城工业（VS，6963，工业产品组）。”

它透露：“我们也看好其他基础设施股（例如怡保工程机构（IJM，3336，建筑组））和防御性股（例如万能（MAGNUM，3859，贸易服务组）和成功多多博彩（BJTOTO，1562，贸易服务组））。”