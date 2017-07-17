上周大量买进马股 外资今年流入逾百亿 经济新闻

（吉隆坡17日讯）MIDF Amanah投资银行研究行表示，外资上周净买入马股3亿510万令吉，此为自5月12日以来的最高纪录。

MIDF研究策略团队在每周资金流向报告中称，马股的外资净买入额也高于泰国、印尼和菲律宾股市。

“外资是上周其中3日的净买家。外资在上周四大量买入马股，净买入额高达1亿6690万令吉，是自6月23日以来净买入额最高的一天。”

“促使外资周四买入马股的诱因是美国联储局主席耶伦对美国货币政策抱持谨慎态度，美股因而隔夜上涨。”

该研究机构指出，外资上周买入马股，促使今年至今的外资流入额超过100亿令吉大关至102亿7000万令吉。

它表示，外资参与率于上周反弹至高位。

该研究机构指出，马股上周的每日平均交易值从7亿9220万令吉，增加41%至11亿2000万令吉。

MIDF研究行表示，在历经过去3周的低迷走势后，马股上周的散户参与率终回升至稳健水平。

它披露，在连续3周的每日平均交易值低于6亿5000万令吉后，散户上周的每日平均交易值也劲扬29%至8亿3170万令吉。