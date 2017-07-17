令吉兑美元走高至4.2860

（吉隆坡17日讯）今日令吉兑美元走高，主要是美元汇价疲弱所致。

收市时，令吉兑美元报4.2860/2890，较上周五闭市价4.2910/2940升值。

交易商表示，目前令吉处于上升趋势中，并较200日移动平均线低1.8％。

然而，令吉兑其他主要货币走低。

令吉兑新加坡元从上个交易日的3.1210/1243下降至3.1310/1343，以及兑每百日圆由之前的3.7886/7926下滑至3.8108/8138。

令吉兑英镑从上周五的5.5624/5667贬值至5.6039/6092，以及兑欧元由前期的4.8977/9016下挫至4.9113/9152。

另一方面，中国外汇交易中心公布，今日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.7562人民币、1欧元兑7.7514人民币、100日圆兑6.0071人民币、1港元兑0.86557人民币、1英镑兑8.8557人民币、1澳洲元兑5.2855人民币、1纽西兰元兑4.968人民币、1新加坡元兑4.9307人民币、1瑞士法郎兑7.0129人民币、1加拿大元兑5.3439人民币以及1人民币兑0.63461令吉。