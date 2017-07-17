马建屋亚洲金融若合并穆迪：加剧存款竞争压力

（吉隆坡17日讯）穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service）指出，如果马建屋有限公司（MBSB，1171，金融组）和亚洲金融银行（AFB）的合并成事，大马较小型回教银行之间的存款竞争将会加剧。

该评级机构补充，这样的交易也可能使两家金融机构中较大的马建屋，成为幸存的公司。

穆迪副总裁兼高级分析师Simon Chen发布报告指出，马建屋涉足来往和储蓄户口存款市场，将进一步加剧不属于大型综合银行集团机构的低成本存款竞争。

然而，在回银竞争日益激烈的情况下，他仍然预期获利将会保持强劲。

他还预计，马建屋的信贷将得以加强，因收购亚洲金融银行和其回银牌照，将让马建屋获得更廉宜的资金和更广泛的收入来源。

“更广的领域合并目前是不太可能，因有利的营商环境将使独立的回教机构能够自主。”

他说：“大马回银的增长潜力依然强劲，原因是基础设施完善，以及消费者对符合回教教义的产品意识不断提高。稳定的宏观经济环境，也支持全国各银行的信贷需求。”

6月19日，马建屋宣布向国家银行提交申请，以批准其与亚洲金融银行合并，使这家非银行贷款机构迈向成为全方位的回银。

两家公司之间的合并，将创建我国第2大独立回银，总资产为478亿1000万令吉，仅次于回教银行（马）有限公司。