为推行业务转型计划 首要媒体高层作出变动 经济新闻

（吉隆坡17日讯）首要媒体有限公司（MEDIA，4502，贸易服务组）董事经理拿督斯里安林阿瓦鲁丁将被调任为执行董事，并于2017年8月1日起生效，他认为此举是正确的，因为这可为新的领导层在推行业务转型计划中铺平道路。

“这是一种荣誉和荣幸的事，因为它们给予我一个新的工作机会，能够与我所尊敬的董事局和同事来一起工作，他们都为集团的成功付出极大的努力。”

该集团致函马交所称，拿督卡玛卡立将被任命为新的董事经理，并由2017年8月2日起生效。

目前，他是首要媒体电视网络的首席执行员，他自2009年以来一直为集团服务。

它还宣布任命法丽达为首席财务员，并于8月2日起生效。

现时，她担任集团总经理兼财务及秘书总监，并监督集团的财务、司库、企业金融和公司秘书职务。

该集团还表示，莫哈末阿聂夫依布拉欣将会辞去首席财务员职位，并在2017年8月1日起生效。之后，他调任为集团董事直至2017年12月31日止，以协助高级管理层执行集团的业务转型计划。

之前，首要媒体宣布委任现年52岁的前独立董事丹斯里伊斯米伊斯梅尔为新任主席，并由8月1日起生效。