匪辈遭警捉了37次 本性难移再打家劫舍 国内新闻

（吉隆坡17日讯）本性难移，一名匪辈遭警捉了37次，继续串伙为非作歹，打家劫舍，最终上得山多终遇虎，连同其他同伙遭警方一网打尽。

一个专在丹州及登嘉楼州打劫令人闻其名丧胆的“哈利山党”（Gang Harry Gunong）在周六午夜的警方围捕行动中被瓦解，落入警网的包括有37次罪案记录的首脑“哈利山”。

丹州总警长拿督希沙奴丁在周日举行记者会公布警方战果，他说，这个取名Harry Gunong（哈利山）的匪党于过去3年专在丹州及登州造案，涉及持枪抢劫、偷车、破屋行窃等，其中主脑哈利山（25岁）已有37次被捕记录，另两名同伙亚迪巴（Adik Ba）（30岁）及末逸（Mat Yi）（20岁）同样犯罪累累，，分别被捕多达28次及31次。

《每日大都会》引述希沙奴丁谈话说，警方是在午夜12时10分在丹州美罗（Melor）巴西富地路的一个餐饮店展开围捕行动，趁匪辈们在吃夜宵疏于防备时下手。其中1人见警方到来企图驾车逃逸，更从车内向警方开了3枪，警方为自卫还击，向对方连开5枪示警，并打中匪车轮胎，断了对方的逃路。警方趋前合力逮捕该匪时，对方不甘就范极力挣扎，造成一名警员的右额头受轻伤送院治疗。

他指出，警方在行动中成功起获1支点38口径的左轮手枪、3发子弹、3个弹匣、2把巴冷刀；以及一些疑是赃品包括女性首饰、手表等。