穆帅：红魔需再买两人 48小时奇奇来投 体育新闻

(曼彻斯特17日综合电)曼联主帅穆里尼奥在谈到夏季引援时称，“红魔”还需要再买两个人。据英国媒体透露，这两人就是马蒂奇和佩里西奇，他们都有望在48小时内加盟曼联。

今年夏天以来，曼联引进了瑞典后卫林德洛夫和比利时中锋卢卡库，但穆帅认为这还不够。“我们的大门没有关闭，我们对只有卢卡库和林德洛夫并不满意，我们还需要更多。”穆帅说。

“我想说，我们还需要引进两个球员，至少一个，但我不会说马蒂奇或者其他名字，因为我认为这是不对的。”穆帅指出，“我不能对一个切尔西球员(指马蒂奇)有任何评论，这很难，我必须尊重球员、球会、老板和主帅，我不想对人不敬。”

马蒂奇想与穆帅再聚首

《太阳报》透露，马蒂奇本人非常渴望加盟曼联，他想要和穆里尼奥重新聚首。为了实现转会曼联的愿望，他甚至明确告知切尔西，请在未来两天内决定他的未来。

2.2亿向国米购佩里西奇

与此同时，曼联已经就佩里西奇的转会，与国际米兰达成了协议。据意大利媒体《Mediaset》的报道，“蓝黑军团”最终愿意以4600万欧元(约2亿2610万令吉)的价格，将克罗地亚飞翼送去奥特拉福。这笔交易预计将在48小时内正式官宣。

夏天以来曼联一直试图引进皇马的莫拉塔，但因价格无法谈拢而作罢，对这笔交易，穆帅显得心平气和。“我不会批评皇马，我也不会批评曼联的高层，因为我们的高层已经提出了报价，他们努力试图达成协议，但没有达成，就这么简单。”

引进卢卡库后，曼联锋线人手充足，但是穆里尼奥对拉什福德成长最开心，他说：“他身体上变得更加强壮了，而且对比13个月前，他还长高了3厘米，所以他的对抗性变得更强了。在季前赛，我们会尝试使用拉什福德与卢卡库的双前锋阵型。”

最后，在记者提问称曼联会不会签下C罗，穆里尼奥回应称：“这是不可能的任务，我们不会在不可能的球员身上浪费时间。”