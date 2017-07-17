特朗普律师：唐纳德会晤俄律师无违法

（华盛顿17日综合电）美国总统特朗普的私人律师塞库洛表示，特朗普的长子唐纳德于去年总统竞选运动期间与一名俄罗斯律师会晤，绝对没有违法。

唐纳德自愿与俄罗斯律师会面，期望会得到有关民主党总统候选人希拉莉的黑材料，引来特朗普团队可能与俄罗斯勾结的新问题。

总统的律师塞库洛周日接连在5个电视网络露面，都为特朗普和他的儿子辩护。他多次表示，该会议没有违法。

除唐纳德外，2016年6月的会议亦有其他人出席，包括特朗普的女婿库斯纳以及竞选经理马纳福特，两人都在竞选运动中扮演重要角色。

美民调：特朗普丑闻缠身 支持率跌穿四成

与此同时，美国总统特朗普上台快将半年，至今备受涉通俄丑闻缠身，而取代欧巴马医保的计划亦寸步难行。当地媒体周日公布最新民调显示，特朗普的支持率下跌至不足四成。

《华盛顿邮报》与美国广播公司新闻网联合进行民调，访问了1001名成年民众。结果显示，其支持率由今年4月的42%跌至36%，而不支持率则由53%升至58%。

48%受访者表示，非常不满意特朗普的表现，已跌穿前总统欧巴马和克林顿的纪录，但未及小布斯的低位。同有48%受访者认为，特朗普入主白宫后，美国的全球领导地位降低。

另外，有66%受访者不相信特朗普与外国领袖的谈判，特别是俄罗斯总统普京。有关通俄丑闻方面，60%受访者相信俄罗斯曾试图干预美国大选。#