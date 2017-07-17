英脱欧次轮谈判展开 财长倡设过渡期 国际新闻

（伦敦17日综合电）英国脱欧次轮谈判周一（17日）启动，英国脱欧事务部长戴德伟抵达比利时首都布鲁塞尔与欧盟代表进行会谈，就英国离开欧盟后的合作政策改变，首相特丽莎梅的政府内阁至今意见仍然不一。

于去年脱欧公投中，表明希望英国留欧的财政部长哈蒙德，公开对脱欧后的经济影响表示忧虑。哈蒙德警告倘若英国最终采取“硬脱欧”方案，市场的不确定性必定会影响企业在英国的投资意欲，故希望英国与欧盟达成“软脱欧”协议，为经贸合作伙伴关系设立过渡期。

被部分传媒视为特丽莎梅首相继任人的哈蒙德，周日接受英国广播公司节目访问时表示：“现时很明显看见，众企业用尽一切办法搁置其投资计划，而背后原因并不难理解。”他续指，一众企业皆在等待时机，直至看得到英国与欧盟将来的关系。

英国工业联盟早前一项调查结果显示，42%的英国企业认为脱欧会对它们的投资计划带来冲击；英国金融操守局（FCA）行政总裁拜莱亦赞同在英国脱欧后设立基于现有交易安排的过渡期。

哈蒙德提到，对内阁官员而言，设立过渡期方案在一个多月前，可能仍是一个全新概念，但相信现时全体内阁成员都会支持。他强调，英方现时确切进入谈判阶段，深信内阁全部官员都必定会尽全力为英国在谈判中赢得最多筹码。

第二轮谈判聚焦公民权

另外，英国与欧盟展开第二轮谈判，此次谈判将聚焦于双方公民权利与与分手费等问题。

在谈判开始前，英国脱欧部长戴维斯周日呼吁双方赶紧展开实质谈判，并强调英方的优先议题将是解除在英国居住的欧盟公民及在欧盟居住的英国公民权利疑虑。戴维斯说：“保障我们的公民权利对我来说是此轮谈判优先议题，而我也明确表示，必须就此获得实质进展。”

除了双方公民权利，此次谈判还将聚焦英国脱欧的分手费，以及英国商品未来在欧盟市场的地位。欧盟首席谈判代表巴尼耶将要求英国承担更多财政义务。

见不得伦敦好？传法推英彻底脱欧

法新社报道，一份16日曝光的报告显示，代表英国金融业与欧盟交涉的核心人物布朗警告，法国正暗中利用英国脱欧的机会削弱伦敦的地位。布朗写道：“法国人清楚展现他们隐而不宣的目标：削弱英国，让伦敦逐渐没落。”

布朗曾在前首相卡麦隆的联合政府内担任外交部次长，2015年9月起被任命为“伦敦金融城政府”的欧盟特使。他将本月初访问法国的心得写成报告交给内阁部长阅览，报告内容16日被英国“周日邮报”公布。

布朗写道：“与法国中央银行的人开会，是我在欧盟各地开过的会议中最差劲的一次。他们喜欢英国用最彻底的方式脱欧，他们想扰乱英国。”

布朗承认，法国在英国脱欧谈判中“扮黑脸”或许有政治上的好处，不过他说，“我们应该睁大眼睛，认识到法国把英国和伦敦当敌人、不是朋友”。

布朗说，这种见不得伦敦好的心态不仅法国少数官员有，“法国政府上上下下都这样，在马克宏当选总统后，法国政府更是明目张胆”。周日邮报给这条新闻下的标题就是“马克宏利用英国脱欧暗中搞破坏”。

伦敦金融城不仅是英国及伦敦市的经济心脏，也是全球领先的商业中心，伦敦金融城政府则是支持金融城及城内企业的机构。