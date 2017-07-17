冷血男闯深圳沃尔玛乱刀斩人 至少2死9伤 国际新闻

（深圳17日综合电）深圳市宝安区西乡街道盐田沃尔玛超市周日（16日）晚上发生斩人事件，凶徒追斩超市内10多名顾客，有指凶徒在附近放火，更有小童倒卧在血泊中！

现场消息指，当时疑凶先在3楼服装区放火，随后再到2楼斩人。该名来自重庆的蒋姓凶徒（30岁）目前已被公安机关控制，伤者已被送往医院抢救。深圳公安事后通报，案件共造成2死9伤。

从网传片段所见，超市内布满血渍，形成一条血路，大批伤者倒卧在血泊中，有女童满身鲜血，俨如人间炼狱。另外，超市大门有大批顾客慌忙跑出，场面十分混乱。

买菜市民慌逃 “菜都不要了”

深圳警方表示，事件共造成2人死亡、9人受伤。有市民指当时自己的朋友正在超市，目睹事发一刻，更被吓得要立即拔腿逃跑。

市民张先生表示，事发约当晚在9时至10时许，当时他有朋友正在超市买菜，未料却正正遇到砍人的现场，吓得他朋友“菜都不要了，赶快往回跑”。

另一名女性目击者则惊魂未定表示，当时她带着小朋友去逛超市，听到有人行凶后，即时抱着小孩，“一路狂跑着找安全出口”。

更有目击者称，在排队结账，突然听到前面有人大叫一声，“然后全部人开始往后退，我还站在原地看了一下，有人拿着灭火器，我还以为是着火！”甚至有人打开超市面包房的门，叫市民进去离难，“进去了我还不知道甚么事，有个女的一直在叫，别人不让她出，她说她小孩还在外面。后面又有人进来，流着血，我透过玻璃看，才知道砍人了。”

事发后在沃尔玛亦有不少围观市民，“突然就很多人从商场内跑出来，突然有个女的走过来捂着颈流好多血，真的给吓到腿软！”，并见到救护车接报赶到现场后，救护员不断进出抢救伤者，令门口都血迹斑斑。

此外，由于沃尔玛位于当地的一个长途巴士站附近，有大量来自外省的工人聚居，不少人在凶案发生后都不敢告诉家乡的家人，深怕会令家人担心。

伤者逼爆急症室 有人坐地上待救

深圳市宝安区西乡街道盐田沃尔玛超市周日（16日）晚上，一名蒋姓凶徒追斩超市内10多名顾客，多人被斩倒地受伤送院救治。

从网传片段可见，多名伤者被送到医院急救，有伤者送医时已经不治，由救护人员裹上尸袋；亦有伤者躺在急救床上，满身是血由救护人员进行急救；有伤者脸带焦黑，摊坐地上。而在普通病床上，则有小童伤者头部受伤，由家人陪同下送院。

疑犯单独犯案 家人指3年前失联

深圳沃尔玛超市周日晚发生斩人血案，30岁的蒋姓疑犯已被警方擒获。有网上消息指，来自重庆的蒋男自2014年3月外出工作后，就一直与家人失联至今，网上更流传其家人发出的寻人启事。

据网上消息指，当年28岁的蒋男未婚，家住重庆市奉节县冯坪所南津村6组。蒋男失联后，家属随后在网上发布寻人启事，又公开蒋男的身份证号码。据寻人启事显示，家属与蒋男最后一次取得联络时，蒋男已人在深圳。

内地媒体后来按寻人启事上的联络电话，找到蒋男的家人。蒋男外甥表示，他们已经接到了深圳警方的通知，从电话中得知蒋男在深圳杀了几个人。蒋父则称，其儿子一直都患有精神病，自三四年前出去打工后，便再未见过他。

蒋男的外甥又指，目前家中只有他和外公在家，其他亲属都在外打工。他表示，蒋男有精神病，发病时会打人，并称家里人都被他打过，不发病时则说话比较少。