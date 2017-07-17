老婆跑了也没钱帮孩子治病 菲国单亲父载瘫女讨生活 国际新闻

菲律宾一名单亲爸爸每天需开吉普尼车赚钱，无奈瘫痪的女儿在家中没有人照顾，只能每天让孩子坐在前座，方便边开车赚钱，边照顾女儿。戴拉克鲁斯（Josie M. Dela Cruz）搭到单亲爸爸的车，发现前座的女孩，好奇心驱使之下，一问才得知这可怜的境遇，便将照片放上脸书，吸引24万人次分享。

戴拉克鲁斯在脸书上贴出2张照片，并写上「这位单亲爸爸必须辛苦工作，才能维持三餐，身旁骨瘦如柴的女儿无法站立，只能一直躺着，必须要穿纸尿布，而司机没有钱替孩子医病。」希望被电视台报导，寻求善心人士帮助，吸引24万人次分享。

单亲父表示，妻子拋家弃子，只留下患病的长女给他照顾，如果把孩子留在家中，就会没有人照顾，只好每天跟著出门工作。据了解，吉普尼（Jeepney）是菲律宾最流行的公共运输工具，以其拥挤的座位和媚俗的装饰而闻名，这也使它们成为菲国文化与艺术的主要标志。

菲律宾贫困问题相当严重，网友萨拉罕（Jhunnel Sarajan）3月12日在脸书上传一张照片，这一幕暖哭数十万人。照片中，38岁的阿拉布韦波（Ryan Arabuebo）默默地看2名女儿吃炸鸡，自己却没有吃任何东西，原来他家境贫困，住在马尼拉贫民区，中风后妻子吃不了苦，已拋下2个女儿离家出走，现在一家只剩父女3人，每天的收入不到200披索（约新台币140元）。

后来店家不仅让单亲爸爸阿拉布韦波（Ryan Arabuebo）到超市采买日常用品，之后更举办生日派对、準备礼物，并请爸爸一起用餐，这次没有人需要挨饿。快乐蜂（Jollibee）在脸书PO文，「还记得那位无私奉献的爸爸吗，把所有食物留给女儿的人，我们在3月28给这一家人一份惊喜。」