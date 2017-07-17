穗女黑市卖卵赚7600 腹积水如怀胎5月 国际新闻

（广州17日综合电）中国明令禁止买卖卵子，但在广州街头依然随处可见“捐卵”小广告。当地一名26岁女子为了赚快钱，不惜向非法中介卖卵，在无牌医院进行卵子摘除手术后，肚子产生腹水，发胀疼痛，看上去如怀孕5个月那么大，令她相当后悔。

任职客服员的陈姓女子，今年5月在微信上获非法中介邀请卖卵，对方称半个月收入可达1万到5万元人民币（约6300到3万1500令吉）。陈女通过“面试”和体检后，获安排到一家医院注射促排卵针，现场还有不少年轻女子。她在连续11天内合共打了18针，最后一天更一次过打了5针。

到了第12天，非法中介带陈女前往“手术室”，事前要她戴上眼罩和没收手机。陈女称，她无法判断到了甚么城市甚么地方，但依稀记得那是一座很简陋的别墅，现场只放了几台简单的手术设备。

陈女说，医生在没有给自己打麻醉的情况下，用一根长针经阴道穿刺卵泡吸出卵子，整个手术进行了十分钟。手术后，陈女获得1万2000元人民币（约7600令吉）酬金，但接下来她的肚子开始发胀疼痛，看上去犹如怀了5个月身孕。

医生指出，陈女在人工取卵后腹部产生腹水，幸而情况不算严重，只要细心调养，慢慢就会恢复。事实上，有不少捐卵的女子情况比陈女更严重，轻则导致卵巢破裂，重则或要摘除卵巢甚至终身不孕。