螳螂爱猎雀鸟 生吸脑组织当大餐 国际新闻

螳螂拥有发达有力、呈镰刀状的前肢，一直都被视为昆虫界的顶级猎手。学界过往普遍相信，螳螂以其他昆虫为食。不过，最新的研究发现，原来螳螂是更为凶悍的捕猎者，素有猎食雀鸟的习惯；另有科学家更指，螳螂会刺透雀鸟的头骨，再慢慢吸啜其脑组织。

由瑞士巴塞尔大学、美国国立大学及路易斯安那州立大学3名学者，于本月初发布是次研究报告。他们分析了来自全球13个国家、147宗有纪录的案例后，发现12种遍布几乎全球的螳螂品种，都会捕杀雀鸟，而这些雀鸟分属24个品种。其中，在北美洲常见的红喉北蜂鸟，更是螳螂刀下的最大受害者。

报告发表后，立即引来不少人的兴趣，有美国传媒更以此访问两名没有参与研究的科学家。其中一人“绘影绘声”地勾勒出螳螂捕食雀鸟的情况：“螳螂会先捉紧猎物，然后在猎物仍在生存的情况下，刺透其头骨吸食脑组织，这个过程非常缓慢，直到猎物被完全榨乾。”

参与研究的动物学家尼菲勒形容，全球螳螂都会捕猎雀鸟是一个非常重要的发现，又指螳螂常被人利用打击寄生虫的繁殖，但现时再找螳螂帮忙时，应同时考虑会否影响蜂鸟的生态。过往不时有人声称，螳螂会猎食青蛙、蝾螈及蛇等体型较大的动物，惟一直未有证据支持。