英夫妇夜游西班牙疑遭迷魂 财物衣服尽失 国际新闻

西班牙贝尼多姆（Benidorm）上月发生疑似迷魂抢劫案，一对来自英国苏格兰的夫妇到当地旅游时，怀疑一晚于酒吧遭人在酒精饮品放药，翌日早晨醒来的时候发现两人各散东西，身处距离度假别墅数英里远的陌生地方，身上衣服几乎遭脱光，只剩下内衣裤，而身上数百欧元现金亦不知所终。

女事主阿姆斯特朗太太接受传媒访问时，形容经历极为可怕。事发在上月18日，当晚她与丈夫一起出外，到一家名叫Western Saloon的酒吧消遣，一对儿子则交由丈夫的母亲在别墅中照料。阿姆斯特朗太太在酒吧点了伏特加，其丈夫则喝啤酒；在晚上11时过后，两名自称来自英国的女子走过来，坐在他们旁边，与他们谈天说地，其时她们把自己的饮品放在阿姆斯特朗夫妇的饮料旁边。

两名女子的饮料和阿姆斯特朗夫妇的相似，期间其中一名女子，一度开玩笑地藏起阿姆斯特朗先生的饮品。阿姆斯特朗太太说，她的记忆就只去到当晚11时许，当时正与该两名女子说起她们的生日之旅；其后记起的，就是她发觉自己只穿着内衣裤，后来才搞清楚自己身在所住别墅以东数英里的一个地方，要翻过墙才找到路回到别墅，其时已是翌日凌晨3时；她的丈夫则在6时左右回到别墅，他原来被剥剩短裤，被弃在别墅以西数英里的一幢建筑物。

阿姆斯特朗太太发觉她身手臂、大腿、膝盖上有伤痕，背部也疑似被人踢瘀。他们于是报警，救护车将他们送院。

阿姆斯特朗夫妇已经接受血液测试，正等待毒理学测试报告。同时，西班牙警方和当地地区法院已立案调查事件，而英国领事馆也正透过与贝尼多姆的医院和法院沟通，跟进情况。

阿姆斯特朗太太说道：“希望其他人出游时保持警惕，尤其小心自己的饮料。”另外，她注意到近期曾有其他英国游客在当地亦遭迷魂，她强调自己以往从未试过失去知觉，故认为自己与丈夫当日确实成为迷魂党恶意针对的目标。