【做生意】皇廷海鲜饭店 坚持创业理念 为顾客煮佳肴 做生意

报道：陆素素

摄影：胡柏华

从一窍不通到醉心研究烹饪的他，一直为自己的事业开拓新的里程碑，但是最后依然不忘“煮好吃的菜”才是食客和他所要的！

黄金明（46岁）与妻子蔡翠冰（40岁）夫妻档合力经营的皇廷海鲜饭店，现在生意做得火红，而且正在计划扩充生意，迁至一座4层楼高的3星级酒店里。

皇廷海鲜饭店目前是一家3间店铺相连的食店，在20年前黄金明只是一个煮炒档的档主而已，不久后，他也遇上心爱的另一半，在结婚后与妻子继续合力打拼，终于在第一花园最热闹的店铺区开了这家饭店，夫妇俩一个主内、一个主外。

当时大众都十分喜爱饭店的招牌菜咖哩鱼头，因此除了第一花园和邻近地区的食客都时常光顾外，许多咖哩鱼头爱好者也会慕名而来。当然食客喜爱招牌菜外，喜欢前往用餐也是喜欢其经济实惠的价格和其他菜式，包括东坡肉等菜肴。

他在这些年里，一直不停的钻研新的菜式和新的口味，拿手菜式有三味骨、萝卜猪脚煲、药材炖鸡、咖哩鱼头、佛砵飘香还有百宝豆腐。

黄金明：烹饪是一门手艺 永不能自满懒惰

黄金明说，食客的口味也会随着时代的变迁而有所变化，以前可能浓烈的味道是一般食客都能接受的，但是现在大部分食客都会喜爱一些清淡点的味道，所以烹饪是一门永远学不完的手艺，永远不能自满和懒惰。

由于他热爱烹饪，也抱着正面的心态和满满的抱负，所以决心在明年开拓新的里程碑。他计划明年扩充生意的地点即坐落在怡保华林市的第一广场（First Square），他也于月前与发展商万顺建筑有限公司董事总经理罗万豪签下合约，成为该广场增设的酒楼以及宴会大厅的合作伙伴。

该广场增设酒家以及宴会大厅，是为了打造一个集合餐饮、购物，酒店、休闲于一体的全能城市综合体和全新城市中心，打开全新的消费市场。

届时，皇廷海鲜饭店将会易名为皇廷海鲜酒家，黄金明也将成为该酒家董事经理兼主厨。

他指出，他相中第一广场成为他事业新的里程碑，是因为建构设计别树一格，其第1和第2层是商店单位，第3层则用作运动中心，毗邻将建造一座4层楼高的3星级酒店，是霹雳州内首创，同时汇集新颖设计与善用天然资源的商务单位，使人造建筑与自然环境两者之间尽量达到最佳的平衡点，以将环境友善融入人类生活中。

黄金明也说，该广场增设的酒家面积，约是5间店铺的面积，而宴会大厅是可以摆放100桌酒席，同时能接待1000人，是非常理想举行商务会议和婚庆的场所，加上巨幅的LED大屏幕将为各项活动增添很好的气氛。

他续说，宴会大厅同时也是一个多功能宴会厅，能分割成多间厢房，又能举行小型会议和用餐，将秉持特色经典菜式，加上精心制作浓郁风味的各式菜式、精心服务，要把华林市第一广场打造成餐饮会务中心。