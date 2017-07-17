脸书订热浪岛旅游配套 书记与友人被骗逾千元 国内新闻

（麻坡16日讯）几名好友通过旅行社脸书专页订购海岛旅游配套，怎料上的是“贼船”，出游不成还赔了上千令吉。

事主黄嘉玲（23岁，书记）今日在峇吉里区国会议员余德华协助下，召开记者会时说，她是上周五（7日）经朋友分享一间旅行社脸书专页后，相中每人收费354令吉的3天2夜热浪岛旅游配套。

“由于该配套价格比我之前向其它旅行社查询的价格低一些，遂通过脸书私讯与微信向该旅行社人员了解上述旅游配套情况。由于对方答应在不额外收费情况下，更换我们配套中的住宿，我随即也协助男友及另一对友人订购8月11日至13日出行的海岛游配套，旅费共计1416令吉。”

她隔天（8日）通过网上银行支付一半旅费，即708令吉给该旅行社银行户头，并答应一周后再付完全部旅费。

“不过对方一再催促我一次付清旅费，我只好于本月9日付清余款，并在隔日向旅行社查询是否已收到所有旅费汇款。当对方表示已收到汇款并发出收据时，我意外发现有关收据内容似乎不太完整。”

周三（12日），黄嘉玲接获一通来自新加坡的电话，拨电女子指她早前也通过网上向该旅行社订购其他海岛游配套，最终发现竟是一场骗局。

“我听了立即联系收据上的旅行社，但电话一直无法拨通，而热浪岛住宿单位查询结果也显示没有我们的订房记录。”

相信自己与友人已上当，黄嘉玲提醒大家要仔细了解网上旅游配套的真伪，避免造成不必要的损失。她也希望更多受害者挺身而出，好将行骗者绳之以法。

另外，余德华说，近来网络诈骗案屡见不鲜，他希望民众在网上订购配套或物品时，先了解公司背景，勿贪小便宜。

他促请上当者除向警方备案，也应勇于站出来指证行骗者。

余德华也在记者会上尝试拨通脸书专页上所写的该旅行社联络电话，但无法拨通。他也尝试拨打另一个据说是旅行社的电话号码，同样无人接听。