沙希淡：来届大选 敦马扳倒纳吉不容易 国内新闻

（马兰16日讯）巫统最高理事拿督斯里沙希淡认为，前首相敦马哈迪意图通过第14届大选扳倒首相拿督斯里纳吉，并不是件简单的事。

他说，纳吉领导的国阵拥有132个国会议席，而马哈迪领导的土著团结党只有1席。

“假如要扳倒纳吉，要通过大选……纳吉阵营拥有132个议席，假如要扳倒所有，这并非易事。马哈迪阵营只有一个议席……因此这很难会做得到。”

他周六主持巫统马兰区部妇女组代表大会开幕后，就马哈迪的谈话，回应记者的提问。

日前，也是土团党名誉主席的马哈迪透露，自2014年开始，他策划扳倒纳吉。

沙希淡强调，纳吉除了获得巫统党内，也获得国阵成员党全力支持，因此马哈迪的计划难如愿以偿。

他也谈到希望联盟宣布3个最高领导层官职时指出，希联此举非常儿戏，旨在混淆人民视线，因为民主行动党没有在最高领导层名单内。

“在政治上，占大多数席位者担任领导人，比如巫统在国阵就是如此，因为我们占80个席位。”

他说，在对面阵营（反对党），行动党有38个国会议席，人民公正党有28个席位，土团党只有1席，国家诚信党有6席。

因此，他质问，土团党（马哈迪）怎么可能成为领导人？这是反对党模糊焦点的手法。

“假如行动党不能成为领导人，他们就是儿戏……怎么可能拥少议席的政党能成为领导人？”

他促请希联不要对人民撒谎，因为人民现在逐渐懂得判断和作决定。

区部主席拿督斯里依斯迈阿都、妇女组主席拿督罗斯妮查哈丽等人也出席大会。