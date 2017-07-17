阿末扎希形容希联 像艘快下沉的船 国内新闻

（东甲16日讯）副首相拿督斯里阿末扎希形容，希望联盟所公布的最高领导层3个职位阵容，像一艘快下沉的船，因为3名船长的方向都不一样。

他说，人民必须评估这样的联盟如何有能力前进，当中每个领袖都有自己的方向，没有主要的领导人。

他认为，根据基本常识，一艘船有3名船长，将会摇摆不定，一时要摆右，一时摆左，（最终）将下沉。3船长的联盟将沉没在政治海洋里。

“我们不是要质疑他们内部事宜，但要人民分析若他们方向不一致，要往哪里前进？”

他也是巫统代署理主席，他周六为巫统礼让区部代表大会开幕时，这么说。

日前，希联宣布前首相兼土著团结党总裁敦马哈迪担任希联名誉主席、人民公正党实权领袖拿督斯里安华为希联领袖及公正党全国主席拿督斯里旺阿兹莎为主席。

阿末扎希指出，国阵的共享政权模式已证明成功捍卫人民权益，作为国阵主要政党的巫统不仅捍卫伊斯兰教及马来人，同时也没有忘记非马来人及非伊斯兰教的权益。

他认为，反对党挑起下届大选出现马来人海啸课题，那只是在玩弄的心理战术，以博取人民的支持，事实上反对党根本无法证明会发生马来人海啸。