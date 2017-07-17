【赵明福逝世8周年公祭】林吉祥：若下届大选执政 希联设皇委会查赵明福案 国内新闻

（士毛月16日讯）民主行动党国会领袖林吉祥承诺，一旦希望联盟在下届大选中成功执政，将在百日之内成立皇家调查委员会调查赵明福命案。

他表示，希联于周四推出的“百日新政”中，其中主要的决定就是成立皇委会。

他透露，实际上，早在2013年第13届大选时，已经许下了这个承诺，遗憾当年不能实现。

“赵明福案件显示出反贪污委员会缺乏真诚，不能让案情有个水落石出，也不能扑灭贪污问题，成为一种政治迫害。”

他强调，若希联能够执政，不但彻查赵明福命案，也将进行肃贪，全面纠正大马贪污问题，在大马建立一个清廉的文化。

林吉祥也是振林山国会议员，他今日出席了赵明福逝世8周年公祭后，在记者会上如是表示。

另一方面，林吉祥否认行动党在希联里受到排挤的指控。

“巫统领袖已失去方向，对于我们周四公布的领导架构，不知道如何反应。”

他说，国阵一时说行动党主导希联，一时又说行动党被排挤，甚至有阴谋论说，希联是马来人控制。

他强调，在希联，4个成员党都是平起平坐，任何决策都是由4个政党取得共事。

他要巫统向希联看齐，学习当自己是大马人的领袖而不是种族领袖，不要制造假象指责希联由马来人来主导。

“我们操作的方式和基础就是4党平起平坐。不像国阵，由巫统主席一个人决定就好。我们是马来西亚人的领袖作为主导，我们不分种族，我们要让大马领袖认为自己是大马人领袖，而不是什么族群领袖。”

约百人出席公祭

赵明福逝世8周年，约百人今早抵达位于富贵山庄世外桃源的赵明福墓园，出席赵明福逝世8周年公祭。

出席公祭的除了赵明福的父母和家人外，还包括行动党代主席兼蕉赖国会议员陈国伟、总财政兼武吉免登国会议员方贵伦、宣传秘书兼古来国会议员张念群及居銮国会议员刘镇东等。

因柔佛州周日非公假，赵明福今年上小学一年级的儿子赵尔家需要上课，因此其遗孀苏淑慧和赵尔家都未现身上香拜祭。

民众在今早8时30分陆续抵达赵明福墓园，大约百人出席这场公祭活动。出席者都身穿印有赵明福逝世8周年的黑色T恤出席公祭。

活动开始，由社青团代表丘钦瀚念诵祭文，之后进行1分钟的默哀仪式。

由陈国伟和赵明福胞妹赵丽兰致词后，出席者先后献花。

“请还赵明福一个公道” 赵丽兰盼首相廖中莱兑现承诺

记者会上，赵丽兰希望首相拿督斯里纳吉和马华总会长拿督斯里廖中莱，可以兑现当年许下的承诺，还赵明福命案一个公道。

她表示，当年马华总会长在赵明福灵前承诺会支持赵家还原真相，揪出凶手，希望他能兑现承诺。

“8年前的7月28日，当我们和纳吉见面时，纳吉承诺家属，一旦赵明福案件涉及刑事罪，将会严惩涉案人，但是8年了，为什么首相会忘记兑现他的承诺？”

她相信，如果国阵政府没有意愿正视赵明福案件，在下届大选，人民将会用手中的一票为赵家主持公道。

赵丽兰强调，虽然赵家与反贪会已经解决了民事赔偿，但是不代表刑事罪结束了。

“一些部长和有企图心的人试图误导和糊弄我们，以为民事赔偿就是结束了，可是我们知道民事诉讼只是解决了赔偿问题，刑事是另一回事，必须要有人承担责任。”

此外，公祭文指出，上诉庭在2014年推翻了悬案判决，承认赵明福是被杀害后，至今有关当局未采取行动，警方袖手旁观、政府不闻不问，为了开脱一马公司丑闻，更热衷去调查30年前的政府炒外汇案。

随着希望联盟正式推出领袖架构和党徽，社青团向希联建议，一旦希联执政，其中一个目标，除释放所有政治犯，撤销所有政治检控之外，还要为所有政治迫害而丧命的冤案平反。