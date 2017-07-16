古阿都拉曼促厂商私人界 多聘本地人取代外劳 北马新闻

（双溪大年16日讯）吉打州工业投资及州内贸消事务委员会主席拿督古阿都拉曼促请厂商或私人界大量聘用本地人，减少聘用外劳。

他说，厂商管理层聘用本地人，不只制造就业机会，也让本地人在此赚钱，在此花费，有助催谷吉州经济起飞，举例峇甲亚兰工业区设厂的SMT TECHNOLOGIES有限公司聘用80%本地人，外劳仅占20%，这项政策值得其它厂商效法。

他是于周六下午为该公司主办的“去、去、缤纷跑”主持挥旗礼后，受询时这么说。

“SMT T是挂牌公司EG（8907）的子公司，为配合转型3周年纪念，特地举办嘉年华庆祝，当天共有2500名人士参与这项别开生面缤纷跑步，其中不乏该公司来自国内外250名供应商、顾客及本地厂商员工及社区人士等，此外20个食物摊格及趣味游戏让参与者尽兴而归。”

他说，吉州政府设立吉打州投资局，主要是吸引更多国外投资到吉州投资，以制造更多就业机会，去年吉州吸引21亿3000万令吉投资额，而居林高科技工业园最成功，成功吸引大型投资商，如德国灯管公司OSRAM将到来投资，至今累积投资额达474亿5000万令吉，并为该区居民制造30万个就业机会。

提到SMT T转型计划时，他说，在3年前该公司员工只有500名，现在已经激增至2500名，该公司同时引进新技术，大胆多样化产品，股票也由50仙飙升至80多仙，该公司前景光明，相信未来会有更大成就。

江邦健：SMT T公司将建新厂

SMT T首席执行长江邦健则表示，该公司下半年将购置12英亩地皮建立新厂，以大事扩充生产保健仪器及进军汽车工业产品。

他说，目前保健仪器计划已经进行着，接下来会进军汽车工业产品，也将会大量生产保健仪器以应时代的需求。

他表示，该公司核心业务为电子制造，例如印刷电路板组装（PCBA）、组装硬盘、吸尘器吹风筒、睡眠辅助器车辆追踪器及消费产品等。

提到泰国巴真府SMT在泰国上市进展时，他预料该公司将会在2019年上市。