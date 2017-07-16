残奥金主齐刷纪录夺冠 大马闪耀残疾世田赛 体育新闻

（伦敦16日综合电）继莫哈末兹亚在男子铅球项目“一抛惊人”破世界纪录之后，大马另一位残奥金牌得主阿都拉迪夫也在伦敦残疾田径世锦赛的跳远项目刷新大会纪录并夺冠，双双贡献金牌也为他们各自下个月参加健全运动员的东运会征途再添信心！

27岁的莫哈末兹亚其实在上个月的泰国田径公开赛，已经以17米07的成绩超越了他在去年里约残奥会创造的16米48男子F20级(学习障碍)铅球世界纪录，不过由于当时是与健全运动员的赛事，即使夺得个人首座公开赛冠军但仍不被列为F20级新纪录。这次在伦敦奥林匹克体育场“伦敦碗”，他更精益求精，以17米29书写了个人新高成绩，不但高出下个月吉隆坡东运会的17米05入选标准，接近了泰国名将查差瓦在2011年写下的17米74东运会纪录，也仅微差落后泰国卡钦的17米30成为今年东南亚第二佳成绩。

厄瓜多尔选手斯大林以16米61成绩位居在兹亚之后赢得亚军，澳洲的2012年残奥会冠军托德以15米94摘铜。这是莫哈末兹亚继2013年法国赛会之后，再一次赢得该项冠军。

大马队喜讯还没结束，隔天周日赛事中，也是2016年大马最佳运动员的阿都拉迪夫以7米37成绩称霸男子跳远T20级(学习障碍)，带来大马本届第二金兼刷新自己的大会纪录。

同样也立志争取与健全运动员一起角逐东运会资格的阿都拉迪夫，虽然过去5个月因养伤而暂离赛场，但他这次重返世界舞台，仍可以以上成绩超越了他两年前在多哈创下的7米36旧赛会纪录，哪怕距离他在去年里约奥运会夺冠时的7米60成绩仍有段距离。

克罗地亚的佐兰塔立奇以7米32表现摘银，跳出7米12高的乌克兰选手迪托普鲁德尼科夫得到季军。

起床就有好预兆

莫哈末兹亚赛后接受国际残疾运动委员会官网访问时分享说，自己过去刻苦努力就为这刻，周六早上起床时就想着自己有可能打破纪录。“我时时刻刻追求突破，而今晚做到了。世界纪录，残奥冠军，到现在（残疾）世界冠军，这非常好。”

兹亚也分析说：“我在看到澳洲选手的表现之后，的确感到压力，但我还认为那不够远。没错我是有点情绪，教练让我冷静下来，虽然有些波折但我很高兴总算能克服下来。”

阿Jib哥贺兹亚荣耀

(吉隆坡16日讯)首相拿督斯里纳吉今天祝贺残奥冠军莫哈末兹亚周六在残疾田径世锦赛男子F20级(学习障碍)铅球赛刷世界纪录夺冠。

纳吉今天在推特发文说：“祝贺莫哈末兹亚@yardzolkefli赢得伦敦残疾运动员田径世锦赛#London2017金牌，再次刷新世界纪录！#kebanggaanku #Negaraku #MAS”。