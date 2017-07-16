粤民一分钱没花 抽中天价车牌 国际新闻

（广州16日综合电）一直以来，“33333、66666、77777、88888、99999”这样连续5个相同数字的车牌一般都要经过激烈的拍卖竞争，最后挂在一辆豪车上。但最近一名广东云浮市民却不花一分钱，摇号摇到“粤W88888”的车牌。

据报道，去年12月2日，云浮“粤W66666”的车牌竞拍创下150万元人民币（约95万令吉）的云浮车牌价格纪录，成为云浮“最贵铁皮”。该车牌的竞投得主是某位石材老板。这次“粤W88888”的出现，让人也不禁怀疑是高价购买的。

“这个粤W88888的车牌就是我在车管所通过‘50选1’摇号摇出来的，没花一分钱。”车主黄先生表示，他是在6月26日在车管所为自己的车摇号的，当工作人员告诉他摇出“88888”的靓号时，他都惊呆了。

“太惊喜了，以前这样的车牌只有在拍卖会上才能拿到，一般只有在豪车上才能见到。现在改革选号方式，让我们老百姓不花钱也可用到这种靓车牌。”

黄先生激动地说。这些天，他开车到哪里都会引起人们拍照，不少亲朋好友知道后都会送来祝福。