赞比里：免重演霹08年事件 巫统党员勿自大 北马新闻

（北海16日讯）巫统霹雳州联委会主席拿督斯里赞比里一语双关，呼吁巫统党员莫自我膨胀及自大，莫因内部斗争失了团结力量，造成霹雳州2008年因少2议席无法组州政府事件重演。

言语中，赞比里也暗喻民主行动党莫以为自己很强大，因为政治中任何事件都会瞬息万变，莫以为选民都是永远支持你。

他说，下届大选近在眉睫，可预见敌对党将进行多种的攻击方式，巫统党员得加以防备，尤其是敌对党的“只要不是巫统”（ASAL BUKAN UMNO）的宣传手段。

他提醒巫统党员，反对党目前正在兴起“反对盗贼统治”的说明，为选民进行思想荼毒的程序，巫统党员得打起十二分精神。

他也叮咛称内部权力斗争与争吵，将让巫统失去绝大的优势。

另外，赞比里亦细剖妇女们在基层组织、党区部等领域，喻女性是党不可或缺的重要骨干，扮演着极其重要的角色及贡献。

赞比里于周日出席甲抛峇底巫统妇女组代表大会，主持该大会开幕仪式致词时，如此表示。

理查马力肯：忠于党 巫统变强大须团结

甲抛峇底巫统区部主席拿督斯里理查马力肯不惜细说从头，以敦阿都拉在党内三起三落、赞比里及阿末查希在党内遇事后沉淀自己韬光养晦，对党不离不弃的忠诚态度，最终在党内守得云开见明月。

他说，他们3人的成就，终归一句即是忠于党，凡事以党及大局为先。

理查马力肯认为，巫统要变得强大，就不能忽视团结，忠心于党。

他直指敦马是党的背叛者，当年万般指责安华的不是，而今却因自己对首相纳吉的不满与愤怒，反过来与当年万般垂弃者合伙。

抨美司法部 存政治意图

亦是副外交部长的理查马力肯，评论美国司法部在1MDB事件上未审先判，存有政治意图。

他称，一般的司法提控之前，是不容将案情公布，美国司法部的指控，未免是未审先判，具误导性。