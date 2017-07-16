佳运园第3次规划路线 商店区63户支持 北马新闻

（威南16日讯）为更完善规划武吉班卓佳运园商店区路线，当局进行第三次的规划，及由爪夷区州议员孙意志亲自向商家讲解，与民意调查。

这是该商区的第三次的重新规划路线，这次将在本月杪改换现有的单行道方向，涉及改道的是佳运园店屋区第一巷至第三巷和工业第二条路。在110户商家民调结果是，有63户支持、18户不同意、29户没营业或回应。孙意志及威省市议员王育璇在日前上午，与威省市政局官员逐户分发通知书及路线图及向商家讲解。

王育璇：重新安装指示牌

王育璇说，有关此改道的工程由发展商进行，其中交通指示牌将从本月17日开始重新安装，而更换单行道方向措施也将依据重划泊车位和指示路线工程的进度从24日逐步进行。由于部分店屋空置或尚未营业，因此当局将有关通知书与路线图放在信箱或门缝，以确保相关店家得知此措施。

她也促请民众，若觉得住家或商店范围需进行改道，可向当地国州市议员反映，以便带入公共工程局、陆路交通局和警方参与的威省市政局交通道路规划组会议进行研究讨论。

方美铼冀民众商家配合

威省市议员方美铼说，此改道措施是经向当地110户商家进行民调，各涉及单位商议，提呈市政局寻求通过，再经宪报才进行。他希望民众与商家配合，勿随意停放交通工具以免阻碍交通，影响道路使用者及邻近商家。

促发展商速完成工程

孙意志促请发展商早日完成所有相关更换单行道方向的工程，让商家与民众早日获益。