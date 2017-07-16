莎丽扎：虽仅获署理和副主席职 火箭仍控制希联决定权 国内新闻

（吉隆坡16日讯）尽管民主行动党在希望联盟领导层中仅获得署理主席和副主席职，惟巫统妇女组主席丹斯里莎丽扎却认为，这只是希联的政治伎俩，实际上操作整个希联的仍是行动党。

她今日在出席巫统开斋节门户开放活动被媒体问及甫出炉的希联领导层名单时表示，虽然行动党只有2人出现在希联领导层名单内，但事实上行动党在希联中权利最大，也是控制着整个希联的运作。

“就国会议席来说，行动党的国会议席是希联中最多的。行动党之所以只有2名领袖出现在希联领导层，主要的目的就是拉拢巫裔选票，这在我看来就是一种政治伎俩。”

“此外，希联的决定权也在行动党，其他盟党喜欢或不喜欢都没有办法出声，因为行动党是当中拥有最多权利的。”

她也说，尽管行动党国会领袖林吉祥和秘书长林冠英先后发表无意担任首相职，但倘若希联成功入主布城，希联首相人选肯定是林吉祥或林冠英。

“这就是希联的政治伎俩。”

莎丽扎也说，希联领导层的名单看上去是“有等于没有”，因领导层内竟然有3人有决定权，倘若联盟出现问题或风波，理应由谁做出决定？

配合开斋节到来，巫统特于周日在吉隆坡太子世界贸易中心（PWTC）的敦拉萨礼堂举办巫统开斋节门户开放活动，广邀党员和各族群人民共庆开斋节。

为了让前来同欢的民众能够品尝各地美食，巫统更精心安排了全国13个州属的各种美食摊位。巫统主席兼首相拿督斯里纳吉也于上午11时45分抵达敦拉萨礼堂，与民众共庆佳节。

除了纳吉，巫统最高理事会成员及各州领袖也纷纷出席这场门户开放活动，出席者超过2000人。

出席这场门户开放的包括巫统代署理主席拿督斯里阿末扎希、副主席拿督斯里希山慕丁、总秘书拿督斯里东姑安南、总财政拿督斯里沙烈赛益、巫统青年团团长凯里等。