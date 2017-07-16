慕克里：希联将讨论吉州领导层 与伊党合作仍有商量空间 北马新闻

（亚罗士打16日讯）土著团结党署理主席拿督斯里慕克里指出，虽然希望联盟已拟定中央领导层的结构，不过对于吉打州方面的领导层有待定夺，至于与伊斯兰党的合作仍有商量的空间。

他说，希联将会在近期内进行讨论来决定吉州的领导层，虽然希联的中央领导层并没有伊党的参与，不过吉州的政治局势不同，在这方面与伊党有商量的空间，来确保希联在下届大选可以夺取州政权。

他说，政治并没有一定的方案，以往众人不敢相信土著团结党会加入希联，但最终该党还是加入。

他是于周日出席亚依淡选区开斋节开放门户活动后，受到媒体的询问时如此表示。

针对吉州伊党日前发表文告声称会在来届大选攻打吉州所有议席，也是亚依淡州议员的慕克里说，他曾与吉州伊党主席阿末法古鲁丁商讨此事，对方则回应表示文告中含有多层含义，不能单读出表面的意思。

“因此希联与伊党是有商量的空间来避开三角战，以确保可以在来届大选中获胜。”

另外，副首相拿督斯里阿末扎希早前声称希联出现3位不同的领袖领导希联，有如一艘船拥有3位船长却拥有不同的路线必会沉船言论，慕克里回应表示，希联与国阵不同之处是各党共享不同的政治影响力，而巫统在国阵过于占优势，反而剥夺马来人应有的利益包括玛拉机构和联邦土地发展局（FELDA）舞弊事件的发生。

因此他认为希联是时候表现出不同的领导阵容来给予各党机会来领导，改善目前国家的腐败情况。