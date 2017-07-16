急筹550万建新楼 大同小学要升级 大城小镇

报道：张瀚中

摄影：董坤铭

（槟城16日讯）创校至今近百年，浮罗文丁大同小学急筹550万令吉以打造新的教学环境！

坐落于浮罗文丁的大同小学，自1926年创校至今经历了将近整个世纪，虽然仍属于微型学校，但是近百年来却在树人的大业上默默的作出贡献。

该校董事长赵惠坤追忆说，当年先贤创立的大同小学是在3公里外的地段（现已建成国民学校）在1947年二战之后才获得热心人士的租借校地，迁至现有校地。

他表示，当年的学校非常简陋，只是由木板建成，直到1975年才有了今天钢骨水泥的建筑面貌。

“因为发展需求，当前的设备已不敷应用，更严重的是部分地段出现下陷的情况、漏水、课室空间狭小，令校方不得不进行重建计划。”

年轻及充满魄力的赵惠坤是于周六下午与槟州中元联合会进行联席会议，也带领媒体及中元联合会理事参观该校，了解该校空间不足的问题。

他指出，早前因为校地是租借，所以小小的图书馆也被逼以货柜来安置、教师行政室更是空间有限，使11名教员挤在狭隘的空间，文件无处可放，造成必须叠高置放，形同老师与老师之间的“围墙”。

“学校在进入新世纪的时刻曾经面对新生不足的危机，最艰难时只有1名华裔及5名友族新生。”

“在校方努力作出改进下，包括提升学校的软体设备，才逐步解决面对的困境。”他感到欣慰，在校长及教师的良好配合下，2013年开始，学生成绩突飞猛进，在全槟小六评估考试中，该校取得全槟第三、西南区第一的佳绩，接着每年总及格率皆维持逾80%。

该校目前有逾80名学生，预料在新校舍落实后，能增至300名学生。

计划中的2座全新3层楼将建有21间课室，包括12间课室、特别课室、教师行政室及图书馆；另一座楼上为礼堂及羽球场，楼下为食堂。

赵惠坤：教学声量影响隔壁班

赵惠坤指出，因为现有课室空间有限，造成学生每年须在同样的课室上课，这是基于其他小课室容纳不下较多的学生。

“加上于课室太靠近，师生声量若太高将影响隔壁课室，种种的问题逼得学校必须展开扩建计划。”

“因为新计划须动用现有校舍，因此在动工之前必须先建临时教室以免影响学生上课。”

若筹80%提早动工

赵氏希望，新校舍工程能在2018年12月开始动工，若届时建校经费能提早筹获80%即可提早动工。

他也希望，在今年内筹获150万令吉，而目前只筹得总数额的10%而已。

因此，他促请热心教育的善长仁翁能慷慨解囊，让当地学生能有一个更舒适与合时宜的求学环境。

他补充，新校舍计划预料在2020年完工及在2021年投入运作。

王益辉：捐千元豁免所得税

槟州中元联合会主席准拿督王益辉指出，浮罗山背是槟岛未来另一个发展的特区，因为发展，人口相应增加，学校的需求也一样的增加。

他表示，大同学校的发展计划符合时代发展的需求，倘若没有做出改善，对于学生也是有欠公平的。

他说，该会自1973年开始，每年皆不间断的为教育及福利机构筹款，今年的目标是150万令吉，希望各界能大力的支持，向大同施援。

他指出，凡乐捐1000令吉或以上的热心商家皆可申请豁免所得税，任何疑问可向他接洽或联络该会秘书处。

大同小学寻求各界协助扩建计划，本报《光华日报》将通过义卖方式，以助大同一臂之力。

光华义卖献力大同

槟州中元联合会议决今年中元节期间，为大同小学筹募建校基金，而《光华日报》在为教育方面责无旁贷，将配合中元联合会，通过义卖《光华日报》报纸，为华文教育献力。

率领媒体参观大同校园

当天，赵惠坤在该校副董事长温登文及董事蓝得兴陪同下，联合槟州中元联合会要员一起带领媒体参观该校。

该学校麻雀虽小，五脏俱全，虽然空间有限，但是许多课室皆安上智能白板方便教学。

此外，也有简陋的图书馆及篮球场，而将两间隔开的课室取掉分隔的木板就成了需要进行仪式的礼堂。

出席者有中元联合会执行顾问拿督林炎葵、准拿督许忠源、准拿督方锡熙、署理主席罗月清校长及总务伍冠福。

杨亚良：让学生舒适环境求学

大同小学校长杨亚良希望各界能鼎力协助，以使学校的计划早日完成，让学生得以在更舒适的环境中求学。

杨亚良校长甫上任2个月，走马上任后即着手处理学校大兴土木的扩建计划。