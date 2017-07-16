良好公交系统利民利国 异言堂

文：丽晶

不论是哪一个国家的国民，相信他们都期待他们的政府能够为他们提供便利的公共交通系统，以让他们享受出行的便利与快捷的好处。

所以，对人民负责任的政府，不论在任何情况下，都会想方设法改善公共交通以利惠人民，当然一些有私心的政府则除外，因为这些政府有自己自私的议程要达到，而故意不改善国内的公共交通系统。

很明显的，自从现任首相拿督斯里纳吉上台之后，优先关注公共交通议题，并倾全力提升公共交通系统，让人民可以享受到公共交通系统的便利之后，人民已经意识到之前在敦马哈迪担任首相的时候，根本就将人民的利益搁置一旁，以他自己的利益为优先。

众所周知，马哈迪在任的20多年期间，他一直要推动他一手建立起来的国产车计划，所以他任期中只见到收费高速大道到处兴建，首都吉隆坡的公共交通系统则一点儿也没有进展，显而易见马哈迪眼中只有国产车普腾的销量而已。

反观自从纳吉上台之后，他在短短的几年任期之内，就将吉隆坡的公共交通建立起来，让人民有快捷可靠的公共交通系统代步，由此可见，是否要改善城市的公共交通系统，只是有心要去做还是无心去做的差别而已。

完善的交通系统除了可以提高人民的生活品质，也可以协助发展国家经济。之前住在城市中心以外的人民，他们为了到市中心寻找生计，就必须远途驾驶才能抵达工作地点。

然而，在纳吉的主导下所整合交通系统，已经让更多马来西亚人民将会改善他们经济地位以及生活品质的机会，因为公共交通的使用者，如今可以利用更低廉的价格以及更快速的时间往返工作地点和住家。

最让城市人民感到振奋的是如今巴生谷的士曼丹通往加影的捷运服务工程已经来到尾声。预料这条捷运路线在通车之后，将可以为50万名乘客带来方便。

因此，在致力于达到世界级水准交通系统的努力里，纳吉所领导的政府确实是创造一项非常值得让人民感到骄傲的成就。

坦白说，时间就是金钱，乘坐公共交通工具比起远途驾驶更好，因为这除了可以节省费用之外，也能为人民的健康带来正面影响。根据研究显示，远途驾驶的人比起搭乘公共交通工具的人面对更高罹患疾病的风险。

这主要是因为搭乘公共交通工具，人们可以非常悠闲，并且也不会在交通阻塞当中承受更大的压力，更何况，在路途之中也可以不必时刻关注交通或驾驶情况。