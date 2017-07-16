情绪压力紧张 诱发大肠过敏症 元气｜活力

报道/陆依婷

摄影/陆依婷、网络图片

K妈是个周旋于家庭与事业、蜡烛两头烧的40岁妇女，平时生活紧张、每天都得与时间赛跑，身体向来无恙的她在近3个月内断断续续出现腹痛、腹胀，排便困难与腹泻反复交替的状况，不仅严重影响生活品质，对身边的人更是难以启齿，鼓起勇气检查后却发现肠胃等器官都没问题，K妈不禁担心，自己的身体到底怎么了？

大肠过敏综合症（Irritable Bowel Syndrome，简称IBS）是常见于现代人身上的一种症状，好发于生活节奏紧张、工作压力大的人身上，所以像K妈般的恼人案例其实并不罕见。在我国，虽有约10%的人受到此症影响，但其中却又有高达75%的病人拒绝求医，只因此症虽会让病人感到不舒服、影响生活品质，但不适症状却不会一直长时间、不间断地发生，所以大部分病人只要忍着一段时间，或是去一趟放松的旅行回来后就会觉得症状已被舒缓、没必要求医。

胃肠肝内科专科医生萧永乐解释，大肠过敏综合症的定义就是反复的腹痛及非器官疾病所导致的排便异常，也就是说，病人虽然深受症状困扰，但透过检查后却会发现肠胃器官都还是正常的，所以大肠过敏综合症其实并不算是一种生理上的疾病，也不像患上癌症般会缩短性命、导致性命危险等。

心理因素造成

大肠过敏综合症是一种由心理因素所造成的症状，问题出自器官的功能失调，如果真的忍受得了，就算没有求医也不会因此而引发其他疾病或并发症，但却必须留意造成不适的各种症状是否是由其他更危险的疾病所致。

“如果可以确认困扰你的这些不舒服症状是大肠过敏综合症所致的话，就算不看医生也不要紧；但若不进行详细检查，基本上就无法排除其他肠胃疾病的风险，尤其是年龄40岁以上的中老年人，罹患各种其他肠胃疾病的风险将会更高。”

女性情绪紧绷患病率比男性高

萧医生无奈表示，大肠过敏综合症的发病机制会改变肠道蠕动的节奏，肠道蠕动过快或过慢是导致腹痛、腹胀及排便次数与形状改变的主因。只要病源没有解决，大肠过敏综合症就会一直反复发生。此症在越发达的国家的病发率就越高，且女性又因情感、情绪都比较细腻，所以患病率又比男性来得高，只因此症几乎都是被紧绷的情绪所激发的。

“目前为止还不清楚为什麽大肠过敏综合症只会发生在某些人的身上，但大部分的病人都有压抑或焦虑等情绪紧张问题，一部分病人则相信某些食物导致他们的大肠过敏综合症更糟糕、出现较敏感、腹胀的反应等，而不良的饮食习惯例如忘餐、急速用餐和缺乏营养的餐食也都可能导致大肠过敏综合症。”

常见症状与诊断

{1}腹痛或不舒服

{2}腹胀

{3}排便习惯和粪便形状异常

{4}持续发作或间歇发作

{5}排便后还想排便或觉得排便不干净

萧医生透露，大肠过敏综合症所引发的腹痛可发生在腹部各个部位，但较常见于胃部及下腹部的位置。确诊大肠过敏综合症的标准为1年内有至少12周出现症状且不一定得是连贯性发生，症状必须包括腹部不适，以及至少2个以下症状：

{1}腹部不适的症状在排便后立刻得到缓解。

{2}排便次数不固定且常常改变，例如每天3、4次的腹泻或3、4天才排便一次的便秘。

{3}粪便的外形常有变化。

虽然排便次数比较因人而异、并非每天排便1次才是正常，但若每天都排便3、4次，或每3、4天才排便1次，都不属于正常的排便情况。

“如果今天来求医并确诊是患有大肠过敏综合症的病人，是一个20几岁的年轻人的话，我们会在仔细讲解此症并安抚病人后，很高兴地通知病人并不需要进行任何治疗，除非病人觉得症状过于难受，则只需开一些舒缓症状的药物就已足够；但如果是已经超过40岁的病人就需要比较小心，因为我们必须考虑到还有不少其他肠胃疾病如大肠癌及肠胃炎等，都拥有与大肠过敏综合症相似的症状，所以在进行检查的时候更加不能掉以轻心。”

萧医生强调，如果病人还出现除了腹痛、腹胀等症状外的以下症状，就代表病情可能已经加剧，无论年纪大小都必须额外进行更详细的检查：

{1}持续不断地发烧

{2}大便出血

{3}体重下降

{4}无法解释的贫血

{5}严重便秘

{6}持续性腹泻

{7}夜间持续腹痛或腹泻

{8}家庭成员有大肠癌病史

“若出现以上症状，请尽快求医，并且清楚地向医生表明以上症状，只因以上几项症状是除了年龄超过40岁以外，让医生判断是否需要额外进行仔细检查的重要指标。详细检查的目的是为了确认病人是否只是单纯的大肠过敏综合症，或已罹患如大肠癌等其他危险性极高的肠胃疾病。”

依病人个性开药舒缓症状

“从大肠过敏综合症的典型病例来看，我们可发现来自周遭环境的压力是导致病发的主因。数据显示，工作节奏太快或压力太大、不美满的家庭或婚姻生活等各种环境压力越大，症状就会越发明显，反之如果一切稳定顺遂，症状则将平稳下来。”

治疗宗旨主要在于透过检查确认病人并未患上其他更具危险性的肠胃疾病，并明确地向病人讲解以让病人安心，若病人的症状无需靠吃药来舒缓的话是最好，但如果听了解说后还是觉得很不放心、很不舒服，就必须针对病人情况去服食一些药物以帮助舒缓症状。

有些病人的个性会比较极端或正在面对严重地精神紧张困扰，以致吃了药都还是无法改善症状，则可能需要一些比较强效的药物如镇定药物才能帮助舒缓症状。

“老实说，大肠过敏综合症目前并没有治疗方法，此症不像高血压或糖尿病，只要吃了药就可以将病情控制下来。针对大肠过敏综合症的药物只能舒缓病人的不适，并不能达到将此症治愈的效果。很多病人其实需要的只是透过检查换来一份安心、并确认症状并非由其他危险疾病所引起而已。”

放松紧张情绪调整生活方式

萧医生补充，除了依靠药物舒缓症状外，想要与大肠过敏综合症对抗，可尝试从放松紧张情绪、学习控制及纾解压力开始做起，并稍微调整生活方式，如多做运动锻炼体魄、多吃富含纤维素的食物、多喝水、避免抽烟及摄取酒精、咖啡因、罐头食品、脂肪及奶制品等可能诱发大肠过敏综合症的因素。