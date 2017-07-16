高空跳伞打不开降落伞 狮城男与教练坠死 国际新闻

（新加坡16日讯）澳洲悉尼玩高空双人跳伞，29岁狮城男与教练试跳，岂料降落伞出问题，双双坠落民宅区，当场丧命。

据报道，澳洲悉尼西南部威尔顿一户居民于当地时间周六下午2时，发现两名进行双人跳伞的男子坠落在民宅外的车道，两人当场宣告不治。据悉，死者分别20多岁及60多岁。

当地跳伞公司在脸书上证实，一名经验丰富的教练带着一名学生进行第一次双人跳伞试跳时发生致命意外，具体原因目前仍在调查中。

死者近期移居悉尼工作

死者是卢可为（洋名Mario），近期移居悉尼工作，持有澳洲的工作签证。

记者联络上死者父亲卢先生，他透露儿子刚到悉尼工作，个人物品才刚运过去。

“他没跟我们提起过要去玩跳伞，否则我一定会阻止他。女儿还在国外，已经要飞回来了，我们应该会等她回来，再一起飞过去。我还是不相信是我儿子。”

新加坡外交部发言人受询时说，新加坡驻坎贝拉最高专员公署的职员已经联系上狮城男的家属提供领事援助。

据报道，狮城男和教练事发前从4200米高空跳下，相信是因降落伞无法完全打开，结果失控飞坠。根据现场画面可见，降落伞卡在坠落地点附近的树上。

曾参与同一家公司的跳伞活动的狮城客告诉记者，进行双人跳伞无需跳伞经验，学员只须在教练的指示下一起从小型飞机滑落，教练会负责控制一切，学员只是体验。

新南威尔士警方在脸书宣布，案件调查仍在调查中，将会为验尸官准备报告。

坠2公里外民宅区

坠落地点距离跳伞降落区大约2公里。

据报道，狮城男和教练等人相信是从跳伞公司位于Picton Road的跳伞中心出发，原定降落在这里的草坪。但是，他们失控之后坠落在距离不到2公里外的民宅区，重创身亡。

跳伞公司：30年经验 教练跳伞近万次

狮城男和教练是唯一的双人跳伞组合，最后才跳落，而同机跳伞客拍下出事前画面。

一名公司总裁达斯丁跟狮城男乘搭同一趟小型飞机，他戴着随身运动摄像机拍摄眼前情况，跳出飞机之前，拍下了狮城男的身影。

他透露，机上只有狮城男进行双人跳伞，最后一组跳落，而自己安全降落后，回跳伞公司办公室准备报名参加第二次跳伞时，才获悉他们出事。

他指出，单人跳伞的确存在风险，双人跳伞理应比较安全。

首次双人跳伞致命意外

跳伞公司告诉记者，随行教练拥有近30年经验，跳伞将近一万次，这是公司经营超过40年第一次发生双人跳伞试跳致命意外。

该公司指，两人这次进行的跳伞活动对于这位极有经验的教练来说，并不算特别具挑战性。

公司透露，职员和澳洲跳伞联合会的意外调查员正在跟当地警方配合，调查这起极为罕见的事故。

公司对两名死者的亲友表示同情，也正在对在场的职员和其他跳伞员提供支援，中心周日关闭一天以示哀悼。

“儿子明明惧高” 死者父亲：难以置信

父亲受访表示，儿子惧高，不解为何会玩高空跳伞，接到大使馆来电仍难以置信。

卢先生透露，周六有大使馆的代表尝试在脸书加他为友，他原以为是诈骗，但女儿之后联系上大使馆，才获悉噩耗。

“我还是不相信是我儿子。我不明白他为什么会去跳伞，他明明惧高的。”

父亲也表示，儿子会通过WhatsApp跟家人保持联系，连下厨都会拍照问母亲如何。

同在飞机上的跳伞客表示，狮城男当时看起来十分紧张。

记者联络上同一架飞机的达斯丁（30岁，总裁），他忆述，由于自己是单人跳伞，和狮城男不同，因此事发前换衣服的地方也不一样，到要上飞机时才碰面。

“当时机上12人，他和教练两人绑在一起后，就坐在地上准备起飞，他的表情看起来紧张，不过像是第一次跳伞没经验的表现，并没有异常。”

他说，当时一切正常，他们一群人上了飞机都互相打招呼及击掌，也互相鼓励加油，狮城男也是如此。“机上很嘈杂，不太听得到其他人在说什么，也没注意到他有和谁说了什么话。”#