吾家有魔初养成 世界波

●恩哥

伦尼和“小魔兽”卢卡库互换东家，怕是今夏英超转会窗口至今比较能吸引吃瓜观众的新闻了（那些足球技术控除外）。但，就此相信红魔立即爆发吗？

曼联重头引援，上季博格巴本季卢卡库，虽然两人因为场上位置而不至于重演上世纪末曼联三冠王时期黑风双煞历史，但也足可让其他豪门准备研究对策，问题是，曼联还要多久才会祭出或练出真正的阵容和实力？

首场友谊赛半场轮换11人还可大胜洛杉矶银河的曼联周一面对皇家盐湖城，但这或许是红魔热身前的热身。因为，曼联接下来将接连对阵曼市、皇马和巴塞，高唱“牛仔很忙”。虽然，穆帅有望超越上赛季2胜1平1负的季前战绩，但有些历史不得不提：2014年范加尔刚执教时，红魔在夏天7战7胜，而且拿下的都是罗马、国米之流，甚至还有皇马和利物浦。不过，曼联正式一开季就是4连败，前10场联赛只赢了3场。

对，这些是看似没价值的陈年旧事，但小弟的用意就是：别看得夏天商业行的备战性和成绩太重。大家甭质疑穆帅的“造魔能力”，只是新魔初长成，还看仍有什么引援。