曾查希拉莉电邮丑闻 共和党金主离奇自杀 国际新闻

（华盛顿16日综合电）81岁的史密斯是美国共和党金主，他两个月前曾接受专访，指曾调查前国务卿希拉莉的电邮丑闻，并设法从俄罗斯骇客手中取得失窃电邮。谁料史密斯在受访后10天，便以氦气袋蒙头自杀身亡！

美媒日前报道指，其遗书声称“并非他杀”，警方则形容他的自杀方式“不寻常”。在美国总统特朗普涉通俄丑闻发酵之际，事件引起外界猜测和阴谋论，有国会议员呼吁彻查事件。

《芝加哥论坛报》引述政府文件报道，史密斯于今年5月14日下午，在明尼苏达州一间酒店房间内自杀身亡。

头部套着装有氦气袋子

他被发现时，头部套着一个装有氦气的袋子，窒息致死。史密斯留下的遗书向当局道歉，称其死不涉他杀成分，又解释指“健康情况转差”，“价值500万美元（约2150亿令吉）的人寿保险亦到期”，故选择走上不归路。警方亦发现一张购买氦气的收据，但未确认是否史密斯自行购买。

有学者指，若投保人在保险到期后一定时间内自杀，保险公司一般都会赔偿。据报，史密斯死前已入住该酒店数日，曾续租房间，原定在自杀当天退房，前一日曾向酒店员工表示“明天是我最后一天了”。另有员工称看到史密斯自杀前，独自在酒店大堂徘徊，看似满怀心事。

史密斯自杀前10天向《华尔街日报》爆料，透露曾组团调查希拉莉任国务卿时的电邮丑闻，尝试取得已被她删除、声称属私人性质的逾3万封电邮，因他认为该批电邮事实上与公务有关，并曾遭俄骇客窃取。

发现俄5骇客组织拥希电邮

他称，调查中共发现5个俄骇客组织，其中两组织声称手握希拉莉的电邮。史密斯强调并非听命于特朗普团队，而是为因涉通俄而辞职的前国家安全顾问弗林工作。

史密斯死前一天亦在网志发布两则贴文，质疑美国情报机构指控俄罗斯干预美国大选，又认为通俄指控欠缺分量，会在其他国际议题下不了了之。警方上周五（14日）表示，已就此案通知联邦调查局，但强调所有证据显示史密斯死于自杀。