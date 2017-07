何雁诗拒认割腕寻短 手臂贴布曝光铁证如山 娱乐新闻

歌手何雁诗上个月初惊传“醉后割腕”,后又传出因为经纪公司“棒打鸳鸯”才会喝酒出事,她和男友郑俊弘所属香港星梦唱片连忙否认,强调“绝对没有这样的事”,没想到今天被媒体踢爆“醉后割腕”全是真的。

(香港16日讯)据台湾自由时报报道,何雁诗与郑俊弘因恋情曝光受到舆论极大压力,盛传上个月她因酒醉后割脉自杀入院,没想到何雁诗矢口拒认,但据了解,何雁诗寻短未果后,随即在郑俊弘陪同下秘密前往将军澳某医院挂急诊,之后再转往九龙法国医院,何雁诗割伤左手伤口还缝了7、8针。

这一个月以来,何雁诗数度现身公开场合,都刻意穿上长袖衫遮掩伤痕,更硬撑是要创造自己时装潮流,又指是同事要她穿长袖遮住肥手臂,总之就不承认割腕传闻。昨却被民众逮到本月5日她在个人IG上传一张照片,照片中清楚看到何雁诗左手前臂内侧贴有胶布,只是照片不久后被何雁诗秒删,删除动机难免惹人猜测。

而前晚她在IG上载一张身穿背心的相片,有眼尖网友发现她左手前臂有疑似伤痕,她留言:“Where do I go from here?”意指何去何从,之后她又写“feelingweak”、“stressed”,似乎身心都充斥住压力,不过最后都留言表示想重新出发,看来正积极面对。据身边人表示何雁诗发现再次粗心上载“伤手照”感到懊恼,但不敢再删,免得再惹闲话。对于伤手照曝光,何雁诗至截稿前尚未回应。#