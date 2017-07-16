母爱！广西妇瘦小体弱 捐三分之一肝脏为女续命 国际新闻

（南宁16日综合电）广西首宗活体肝脏移植手术，7月8日成功在广西医科大学第一附属医院，经过9个多小时、30多名医护人员的联手下顺利完成。身高只得152厘米、体重仅32公斤的母亲李秋红，为了救8岁大的女儿静云，毅然选择捐出自己三分之一的肝脏，移植到女儿身上。李秋红两母女如今已从深切治疗部转到普通病房，情况稳定。

静云来自广西武宣县的一个普通农村家庭。2008年11月，刚出生的静云就被诊断患有“胆道闭锁”。该疾病在新生儿当中的死亡率极高，需要进行活体肝脏移植治疗，否则将会出现肝硬化、门脉高压、肝昏迷，甚至死亡。有专家指，先天性胆道闭锁在儿童身上的发病率在1/8000至1/10000之间，会导致胆汁滞留在肝脏内，容易造成肝硬化。

静云在2009年1月先接受肝门空肠吻合手术，暂时延长寿命，但始终无法阻止其肝脏硬化、脾脏增大的问题，亦令她小小年纪已如孕妇般腹大便便。及至7月8日上午，李秋红与静云一同被推进手术室，并在30多名医护人员配合下，经过9个多小时的煎熬后，手术终顺利完成，静云亦成为了广西首宗活体肝脏移植手术病人。

目前，静云虽然已接受肝脏移植，但终生都要服用抗排斥药物，每日的医药费约数百元人民币，加上16万元人民币（约10万令吉）的手术费，令李秋红一家实难以负责，故他们正积极展开网上筹款，希望可解决手术费及医药费的问题。